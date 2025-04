Québec publie son rapport sur la situation de l'itinérance hébergée

QUÉBEC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a dévoilé aujourd'hui le rapport sur l'exercice d'énumération de l'itinérance hébergée, réalisé dans la nuit du 23 avril 2024.

Ce rapport fournit un portrait détaillé de l'état de l'itinérance hébergée la nuit du 23 avril 2024, en s'appuyant sur des données collectées auprès des points de service qui ont accepté de répondre à un sondage dans 16 régions sociosanitaires du Québec. Le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James n'étaient pas visés par l'exercice en raison de leurs particularités territoriales et administratives.

Un outil essentiel pour comprendre et agir

L'exercice d'énumération vise à :

identifier et documenter les points de service offrant de l'hébergement aux personnes en situation d'itinérance, ainsi que les haltes-chaleur ouvertes;

recueillir des informations sur les capacités d'accueil et les taux d'occupation de ces ressources;

comparer les résultats avec ceux des années précédentes.

Conformément à la Politique nationale de lutte à l'itinérance, ce rapport permet une meilleure compréhension du phénomène de l'itinérance hébergée, d'identifier les besoins des personnes touchées et de soutenir les efforts collectifs pour lutter contre cette réalité complexe.

Quelques données clés

On recensait, la nuit du 23 avril 2024, 623 points de service qui offraient de l'hébergement et des logements de transition aux personnes en situation d'itinérance pour un total de 12 451 places, réparties comme suit :

8 666 places dans 460 points de service exclusivement destinées aux personnes en situation d'itinérance;

3 785 places dans 163 points de service s'adressant à la fois aux personnes en situation de stabilité résidentielle et à celles en situation d'itinérance.

On répertorie également 17 haltes-chaleur ouvertes cette même nuit, offrant un total de 318 places.

Les taux d'occupation moyens étaient de 85 % pour les hébergements destinés aux personnes en situation d'itinérance, de 76 % pour les hébergements destinés aux personnes en situation de stabilité résidentielle et d'itinérance et de 106 % dans les haltes-chaleur.

Ces données mettent en évidence une augmentation de 15 % du nombre de personnes en situation d'itinérance hébergées entre octobre 2022 et avril 2024. En comparant cette hausse à celle observée entre les exercices de dénombrement de 2018 et de 2022, on constate que l'itinérance continue d'augmenter dans les sites d'hébergement temporaire. C'est la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui présente le pourcentage de variation le plus élevé, soit de 72 % par rapport aux données de 2022, suivie de la Côte-Nord (52 %), de Laval (40 %) et de la Montérégie (27 %).

Faits saillants :

Le rapport de l'exercice d'énumération permet d'avoir un portrait sur la situation de l'itinérance hébergée, soit une situation durant laquelle une personne n'a pas de logement permanent et sécuritaire et se trouve dans une structure d'hébergement d'urgence ou temporaire, communautaire ou institutionnelle.





Les constats qui se dégagent du rapport permettent de garder l'esprit clair sur les enjeux, en particulier sur le fait que l'itinérance est une manifestation de la crise du logement, avec des défis liés à l'accès à des logements stables et sécuritaires pour les personnes les plus vulnérables mais également combinés à des problèmes complexes comme la santé mentale et la toxicomanie, pour ne citer que ceux-ci.





Le rapport souligne l'ampleur de l'effort que réalisent quotidiennement les groupes communautaires pour héberger les personnes vulnérables, mais aussi pour leur offrir une diversité de services d'accompagnement qui demeurent essentiels pour qu'elles s'engagent dans une trajectoire de réaffiliation sociale et de stabilité résidentielle.





Il est important de préciser que le rapport ne résume pas la capacité d'accueil des ressources au nombre de places offertes un soir donné et le nombre de personnes qui les occupaient; il invite à réfléchir au rôle que se donne, notamment, le ministère de la Santé et des Services sociaux dans la lutte contre l'itinérance.





Le rapport illustre la pertinence de poursuivre les efforts de prévention et de réduction de l'itinérance en insistant sur l'importance d'augmenter la capacité des communautés à loger les personnes en situation d'itinérance.





Notons que l'exercice d'énumération se concentre sur l'itinérance hébergée en utilisant des données administratives, sans inclure l'itinérance de rue ni les campements. L'exercice de dénombrement met quant à lui en lumière l'itinérance visible avec des stratégies comme le sillonnage, les questionnaires et la collecte de données auprès des ressources d'hébergement.

Pour consulter le rapport complet : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003877/

