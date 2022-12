Réseau Capital révèle son répertoire des investisseurs

Une nouvelle plateforme en ligne pour aider les entrepreneurs en recherche de capital d'investissement.

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Réseau Capital est heureuse d'annoncer le lancement du répertoire des investisseurs, une plateforme unique qui réunit plus de 240 investisseurs actifs sur le marché québécois.

Cette plateforme est le fruit d'une collaboration entre le Centre d'expertise de Réseau Capital et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

L'objectif de ce répertoire en ligne est de présenter un large éventail d'investisseurs potentiels au bénéfice des entrepreneurs qui désirent propulser leur entreprise via un investissement, peu importe leur stade de développement.

Les entrepreneurs pourront y retrouver plus de 240 investisseurs, dont plus de 100 investisseurs basés au Québec, aussi bien ceux en capital de risque que ceux en capital de développement.

Une mise en relation avec les investisseurs facilitée.

Ce répertoire est avant tout un outil pratique pour les entrepreneurs en recherche de capital d'investissement.

« Cela fait maintenant plusieurs mois que le Centre d'expertise de Réseau Capital travaille sur l'élaboration de ce répertoire des investisseurs actifs au Québec. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir proposer cette nouvelle plateforme qui facilitera la mise en relation des entrepreneurs d'ici avec les acteurs du capital d'investissement. Consulter facilement les informations d'investisseurs potentiels est en effet un besoin essentiel pour les entrepreneurs. Avec le répertoire des investisseurs, ils auront accès, en un clic, à 240 investisseurs sur le marché québécois », a déclaré Simon Pelletier, directeur du Centre d'expertise de Réseau Capital.

Chiffres clés de l'industrie du capital d'investissement au Québec.

Le capital d'investissement au Québec offre de nombreuses possibilités de financement.

Plus de 100 investisseurs ont leur siège social au Québec;

Plus de 20 investisseurs sont basés hors-Québec, mais disposent d'une présence au Québec;

Plus de 100 investisseurs basés hors-Québec ont investis au Québec au cours des deux dernières années;

2,8 G$ investis en capital de risque en 2021;

9,3 G$ investis en capital de développement en 2021;

670 transactions ont eu lieu en 2021.

Une économie québécoise dynamisée.

Au-delà de l'accès à une base de données complète, l'objectif final de ce répertoire est de faciliter la mise en relation des entreprises québécoises et des investisseurs.

« L'accès aux capitaux tout au long de la chaîne de financement est déterminant pour les entrepreneurs. Ce nouveau répertoire constitue un outil indispensable pour les entreprises, qui pourront trouver rapidement les ressources nécessaires afin d'atteindre leurs objectifs », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le lancement du répertoire des investisseurs est une étape de plus pour Réseau Capital afin de mettre à disposition des entreprises québécoises les outils et les informations sur le capital d'investissement qui leur permettront de performer à leur plein potentiel.

À propos de Réseau Capital

Réseau Capital est l'association du capital d'investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne d'investissement œuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au dynamisme de l'industrie du capital d'investissement, laquelle joue un rôle primordial dans le développement et le financement des entreprises au Québec. Fondée en 1989, Réseau Capital représente près de 100 membres corporatifs dont non seulement les sociétés d'investissement en capital privé, fonds fiscalisés et publics mais également les banques, les cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux professionnels œuvrant dans l'industrie.

Le Centre d'expertise de Réseau Capital vise notamment à faciliter l'accessibilité des données de qualité en matière de capital d'investissement au Québec, à établir une veille stratégique sur l'industrie et à contribuer au développement des connaissances pour mieux comprendre et stimuler l'écosystème.

SOURCE Réseau Capital

