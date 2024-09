MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Réseau Capital et son Centre d'expertise en capital d'investissement dévoilent aujourd'hui une étude inédite de l'empreinte économique de l'industrie québécoise du capital de risque et du capital de développement. La mission du Centre d'expertise est de contribuer au renforcement de la chaîne de financement au Québec pour mieux valoriser l'innovation, soutenir les entreprises en croissance et contribuer au développement économique et la création de richesse au Québec.

Avec cet objectif en tête, Réseau Capital a mandaté la firme EY afin de mesurer l'impact économique de l'industrie du capital d'investissement sur l'économie québécoise d'une part, et d'autre part, de mesurer l'impact de ce financement sur la performance même des entreprises soutenues.

De 2013 à 2023, plus de 3 000 entreprises du Québec ont été soutenues par du capital de risque ou du capital de développement dans le cadre de plus de 5 400 transactions, des investissements de près de 90 milliards $. En 2022, en tenant compte de l'ensemble de l'activité économique, on estime que les dépenses d'exploitation et d'immobilisations des entreprises soutenues par du capital d'investissement contribuent à plus de 45 milliards $ au PIB du Québec, à plus de 27 milliards $ en salaires et traitements et à plus de 520 000 emplois créés ou maintenus.

L'étude dévoilée aujourd'hui a la particularité de proposer une évaluation de l'incidence du financement en capital d'investissement sur la performance des entreprises soutenues. Il est donc possible de mesurer l'effet de ce financement sur plusieurs variables et de comparer cet effet avec des entreprises similaires qui n'ont pas reçu de financement ou de comparer cet effet à la période qui précède le support par une firme de capital d'investissement.

À cet égard, il est intéressant de constater un impact statistiquement significatif de l'investissement sur des variables clés telles que les revenus, le bénéfice et les dépenses en recherche et développement. Il est aussi possible de constater une augmentation de la productivité des entreprises dans les années qui suivent le financement.

Finalement, l'étude vient souligner le rôle positif de notre industrie sur divers facteurs socioéconomiques, notamment les investissements en hausse dans le secteur des technologies propres, les efforts déployés afin de soutenir la diversité, l'équité et l'inclusion et de façon générale, l'appui au développement d'un écosystème d'innovation dynamique.

« Cette étude inédite permet de chiffrer l'impact significatif de notre industrie sur l'économie du Québec, mais aussi sur la performance même des entreprises soutenues. Il est désormais possible, avec des données probantes, de mieux mesurer le rôle essentiel du capital d'investissement dans la résolution des défis actuels, tels que la transition environnementale, l'innovation technologique et la modernisation du tissu économique et industriel », a déclaré Olivier Quenneville, président-directeur général de Réseau Capital.

Réseau Capital est l'association du capital d'investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne d'investissement œuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au dynamisme de l'industrie du capital d'investissement, laquelle joue un rôle primordial dans le développement et le financement des entreprises au Québec. Fondée en 1989, Réseau Capital représente plus de 100 membres corporatifs dont non seulement les sociétés d'investissement en capital privé, fonds fiscalisés et publics mais également les banques, les cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux professionnels œuvrant dans l'industrie.

