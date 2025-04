Réseau accès PME - La porte d'entrée pour soutenir les entrepreneurs

LÉVIS, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM), annonce le déploiement du Réseau accès PME, un réseau structuré et agile regroupant 450 professionnels qualifiés. Son objectif : guider les entrepreneurs de partout au Québec à chacune des étapes de développement de leur entreprise, du démarrage au repreneuriat, en passant par la croissance.

Le Réseau accès PME, avec son identité visuelle forte et son nom évocateur, les aidera à relever les défis du monde de l'entrepreneuriat et à saisir de nouvelles occasions comme :

développer leur entreprise et veiller à sa croissance durable;

optimiser leurs activités;

accélérer la transformation numérique de leur entreprise;

accéder à de nouveaux marchés.

Ses membres, soit les services de développement économique des MRC ou des organismes délégataires, offrent du référencement, du financement et de l'accompagnement.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire de miser sur l'essor et la productivité des PME afin d'assurer la croissance durable du Québec et de renforcer sa compétitivité à l'international. Le Réseau contribue à ces objectifs.

Citations :

« Notre gouvernement veut un Québec entreprenant, innovant et compétitif, qui crée des occasions de développement et qui génère de la richesse. Les PME sont des acteurs clés en ce sens. On ne pourrait pas atteindre nos objectifs sans des alliés comme la FQM. Avec le Réseau accès PME, nous venons concrétiser la porte d'entrée pour les entrepreneurs et nous continuons de doter les régions du Québec d'un accompagnement répondant réellement aux besoins des entreprises. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La transformation d'Accès entreprise Québec en Réseau accès PME, c'est une étape charnière. Et c'est aussi une formidable occasion de mieux faire les choses et de répondre aux besoins réels, tels qu'exprimés par celles et ceux qui font vivre nos économies locales. Il est donc essentiel, à nos yeux, d'établir une forte collaboration entre le réseau régional d'Investissement Québec, les services de développement économique des MRC ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ce sont ces trois acteurs qui forment le cœur de l'État québécois en matière de développement économique de proximité. »

Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC de Memphrémagog et président de la FQM

« Je salue la volonté de simplifier la vie des entrepreneurs en misant sur la force du réseau des MRC. Celui-ci a fait ses preuves depuis longtemps en jouant le rôle de porte d'entrée locale pour les projets économiques partout sur le territoire québécois. En plus de s'inscrire en toute cohérence avec l'action gouvernementale en matière de développement économique local et régional, cette nouvelle formule permettra notamment de renforcer et de formaliser les liens entre les services économiques locaux et les services régionaux d'Investissement Québec. Les MRC assument pleinement cette compétence et mettront tout en œuvre pour être efficaces et dynamiques dans le déploiement du Réseau accès PME qui s'enclenchera au cours des prochains mois. »

Joffrey Bouchard, directeur général de la MRC de L'Assomption et président de l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec

« Nous sommes très enthousiastes face à ce nouveau positionnement. En plus de donner une signature commune aux services de développement des MRC, il contribuera à renforcer la qualité et la performance des services de première ligne auprès des entrepreneurs, tout en rehaussant leur notoriété. C'est notre obligation, comme agent catalyseur de nos régions, d'offrir à nos entrepreneurs un écosystème de soutien et d'accompagnement simplifié, agile, efficient et en synergie avec les acteurs principaux déjà en place aux échelles régionale et nationale à travers un leadership municipal fort. »

Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré et président de l'Association des directions du développement économique local du Québec

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

