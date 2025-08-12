BOSTON, le 13 août 2025 /CNW/ -- The RepTrak Company™, le principal fournisseur mondial de renseignements sur la réputation, annonce fièrement la nomination de Thierry D'Hers et de Catherine Hernandez-Blades au sein de son conseil d'administration. Ces nominations stratégiques soulignent l'engagement de RepTrak à élargir sa gamme de renseignements sur la réputation au moyen de technologies de pointe, de renseignements axés sur l'IA et de l'innovation axée sur les produits.

Thierry D'Hers

Thierry D'Hers possède plus de deux décennies d'expérience en matière d'innovation axée sur les produits, de leadership en ingénierie et de services-conseils. Il est surtout connu pour son rôle fondamental chez Tableau, où il a contribué à faire de la plateforme de visualisation des données de l'entreprise, PowerBI, un chef de file mondial de la veille stratégique. Plus récemment, il a occupé le poste de chef des produits et de l'ingénierie chez Vivun. M. D'Hers a également conseillé plusieurs entreprises technologiques, dont Pigment, Radar, Indico Labs et Headwaters Economics, occupant des rôles stratégiques au sein de sociétés et d'entreprises technologiques axées sur la mission.

« RepTrak est particulièrement bien placée au carrefour de la technologie, des données et de la confiance », a déclaré M. D'Hers. « Je suis ravi de me joindre au conseil d'administration à un moment où l'innovation et l'IA transforment la façon dont les entreprises gèrent la perception des parties prenantes. Je me réjouis à l'idée de contribuer à la croissance de la plateforme de renseignements sur la réputation la plus influente au monde. »

Catherine Hernandez-Blades

Catherine Hernandez-Blades possède une feuille de route exceptionnelle dans les secteurs des services financiers, de la défense, de l'aérospatiale, de la technologie et du gouvernement. Elle siège actuellement au conseil d'administration indépendant de CoreCivic, Inc., où elle siège aux comités de gouvernance et de sélection et de gestion des risques.

Auparavant, elle a occupé des postes de direction au sein de trois entreprises figurant au palmarès Fortune 500 : cheffe, Marketing et communications chez SAIC, Aflac et Flex. De plus, elle est lauréate d'un prix EMMY®, lauréate d'un prix des Lions de Cannes, inscrite au palmarès des 50 meilleurs chefs du marketing mondiaux de Forbes et la première et seule lauréate américaine de la médaille Relations 4 the Future à Davos.

« Ayant compté sur les produits et services de RepTrak pendant plus d'une décennie dans plusieurs entreprises figurant au palmarès Fortune 500, je peux personnellement témoigner de l'immense valeur de la plateforme. Non seulement elle quantifie l'impact commercial généré par les équipes, mais elle joue également un rôle essentiel dans la prise de décisions stratégiques, en étendant son influence à l'ensemble de l'équipe de la haute direction et du conseil d'administration. Je suis particulièrement enthousiaste à l'égard des nouveaux produits novateurs en développement et je suis ravie de me joindre au conseil d'administration de RepTrak. »

Stimuler l'évolution des produits et des plateformes

Ces nominations témoignent d'une décision délibérée visant à accélérer l'évolution de la plateforme lancée récemment par RepTrak, Compass™, qui approfondit son expertise en matière de technologie, de produits, de gouvernance et de communications. Thierry D'Hers et Catherine Hernandez-Blades mettront à profit leurs forces afin d'aider RepTrak à traverser sa prochaine phase de croissance et d'innovation.

« Thierry et Catherine possèdent une expertise distincte et profondément alignée à RepTrak. Le leadership de Thierry en matière de produits et d'IA, combiné au leadership de réputation mondiale de Catherine, à ses connaissances en matière de gouvernance et à son sens aigu des facteurs ESG, nous permet de servir nos clients avec des renseignements plus précis, une confiance plus profonde et une valeur plus grande que jamais. « Nous sommes fiers de les accueillir tous les deux au sein du conseil », a déclaré Mark Sonders, chef de la direction de The RepTrak Company.

À propos de The RepTrak Company

RepTrak Company est le premier fournisseur mondial de données et d'informations sur la réputation, qui aide les entreprises à exploiter les informations sur la réputation pour obtenir un avantage concurrentiel. Les informations prédictives de RepTrak permettent aux abonnés de préserver la valeur de leur entreprise, d'optimiser leur retour sur investissement et d'amplifier leur impact sociétal positif. En combinant des mesures avancées avec des conseillers en réputation dédiés, RepTrak fournit des analyses exploitables qui harmonisent les objectifs de l'entreprise avec la perception des parties prenantes sur les marchés mondiaux et dans divers secteurs d'activité.

Fondée en 2004, RepTrak Company possède la plus grande base de données d'évaluation de la réputation au monde, recueillant plus d'un million d'évaluations d'entreprises par an, utilisées par les chefs de la direction, les conseils d'administration et les cadres dans plus de 60 pays dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.reptrak.com .

À propos de RepTrak Compass

Compass est la seule solution mondiale véritablement intégrée de renseignements sur la réputation, combinant l'expertise en services-conseils de calibre mondial à la navigation alimentée par l'IA de RepTrak. Conçu pour l'environnement dynamique des parties prenantes d'aujourd'hui, Compass permet aux dirigeants de passer de la mesure de la réputation à son façonnement actif.

RepTrak invite les chefs de file des communications, des affaires générales, de la marque et de la réputation du monde entier à explorer Compass, et à voir comment cela leur donne les moyens de contrôler la réputation, et pas seulement de produire des rapports à son sujet.

Pour en savoir plus sur Compass, visitez le https://www.reptrak.com/compass

