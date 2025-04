BOSTON, 4 avril 2025 /CNW/ - RepTrak™ Company, la principale entreprise mondiale de données et d'informations sur la réputation, a publié son rapport annuel Global RepTrak (GRT) 100. À l'aide de son logiciel avancé de surveillance de la réputation, RepTrak a recueilli 211 000 réponses à un sondage dans 14 grandes économies pour se classer parmi les 100 entreprises les plus réputées au monde. Ce classement est accompagné d'une analyse complète des tendances de la réputation mondiale des entreprises et de la perception qu'en a le public dans le rapport 2025.

Aperçu du rapport Global RepTrak 100 de 2025

Pour la deuxième année consécutive, le score mondial de réputation a augmenté. S'appuyant sur la reprise de 2024, il a augmenté de 0,7 point pour s'établir solidement à 74,5. Cette hausse survient malgré les nombreuses élections mondiales, le malaise économique incessant et les conflits géopolitiques qui ont marqué l'année écoulée. Alors que les crises ont souvent déclenché de fortes fluctuations de la réputation des entreprises, les données du classement GRT 2025 montrent une sorte de résilience de la réputation face aux perturbations externes.

« Les résultats de cette année mettent en évidence un tournant mondial dans la manière dont les entreprises construisent et déploient une stratégie de réputation, a déclaré Mark Sonders, chef de la direction de RepTrak. « À une époque caractérisée par des perturbations constantes, les 100 meilleures entreprises se sont démarquées non pas en évitant les défis, mais en y faisant face avec clarté, cohérence et pertinence culturelle. Elles ont bâti leur réputation en se montrant à la hauteur - non seulement en paroles, mais aussi en actes - et les acteurs concernés le remarquent. »

Le rapport de RepTrak explore la façon dont les gens ont pensé, ressenti et agi à l'égard des entreprises au cours de l'année écoulée. Les conclusions sont les suivantes : amélioration notable des efforts en matière de conduite et de citoyenneté, les sept moteurs de la réputation atteignent des scores élevés, les parties prenantes sont de plus en plus disposées à investir et le score de la marque atteint un niveau record grâce à des communications d'entreprise authentiques et adaptées à la culture locale.

Pour lire l'intégralité du rapport Global RepTrak 100 de 2025, rendez-vous sur : www.reptrak.com/globalreptrak

À propos de The RepTrak Company

RepTrak Company est le premier fournisseur mondial de données et d'informations sur la réputation, qui aide les entreprises à exploiter les informations sur la réputation pour obtenir un avantage concurrentiel. Les informations prédictives de RepTrak permettent aux abonnés de préserver la valeur de leur entreprise, d'optimiser leur retour sur investissement et d'amplifier leur impact sociétal positif. En combinant des mesures avancées avec des conseillers en réputation dédiés, RepTrak fournit des analyses exploitables qui harmonisent les objectifs de l'entreprise avec la perception des parties prenantes sur les marchés mondiaux et dans divers secteurs d'activité.

Fondée en 2004, RepTrak Company possède la plus grande base de données d'évaluation de la réputation au monde, recueillant plus d'un million d'évaluations d'entreprises par an, utilisées par les chefs de la direction, les conseils d'administration et les cadres dans plus de 60 pays dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.reptrak.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2656764/RepTrak_2025_GRT_Logo_GreyBlack_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2656765/RepTrak2025_Global_RepTrak_100_GRT_Spreads__1.jpg

