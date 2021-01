Environ 70 invités ont pris place à bord du premier vol, y compris Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet, Chris Burley, président du conseil d'administration de WestJet et Chris Rauenbusch, président de la section locale 4070 du SCFP et membre de l'équipe responsable du service en vol de WestJet. « L'avion était piloté par le capitaine David Colquhoun, président du principal conseil exécutif de WestJet, Association internationale des pilotes de ligne (ALPA), et le capitaine Scott Wilson, vice-président des opérations de WestJet. »

« À la suite de 22 mois d'évaluation intensive, le retour des appareils MAX au sein de la flotte de WestJet marque une étape opérationnelle importante, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. La préparation, les méthodes de formation, la diligence raisonnable et la philosophie prônant la sécurité avant tout de WestJet rehaussent notre confiance à l'égard de notre capacité à accueillir des invités à bord de nos appareils MAX. »

Voici la déclaration du capitaine David Colquhoun, président du principal conseil exécutif de WestJet, Association internationale des pilotes de ligne (ALPA) : « L'ALPA collabore sans relâche depuis deux ans avec Transports Canada, les organismes de réglementation internationaux et les dirigeants des compagnies aériennes en vue d'évaluer l'appareil MAX et de mettre en place des exigences révisées de formation des pilotes nécessaires à la remise en service sécuritaire de l'appareil. Personne ne comprend mieux que les pilotes de ligne la préparation et les formations qui sont nécessaires pour gérer la manœuvrabilité de ce nouvel appareil. Aujourd'hui, au moment où nous soulignons le retour en toute sécurité de l'appareil MAX au Canada, l'ALPA continuera de fournir son expertise et de faire la promotion de la sécurité dans les discussions futures. »

« C'est avec fierté que j'ai piloté l'appareil MAX aujourd'hui lors de son premier vol commercial depuis la réouverture de l'espace canadien, a déclaré le capitaine Scott Wilson, vice-président des opérations de WestJet. Je suis convaincu que les changements apportés à l'appareil et à nos procédures de formation font de notre appareil MAX l'un des avions les plus sécuritaires sur le marché. »

Chris Rauenbusch, président de la section locale 4070 du SCFP, a déclaré : « La section locale 4070 du SCFP, le syndicat qui représente les membres du personnel des cabines de WestJet, a pleinement confiance dans le retour des avions 737 MAX sur le lieu de travail de ses membres. Nos représentants syndicaux ont participé à une séance d'information technique complète aux installations de Boeing à Seattle (Washington) et, après avoir recueilli des données supplémentaires de Transports Canada, de Boeing et de WestJet, notre syndicat est convaincu que ce type d'appareil est sécuritaire pour le personnel de nos cabines et nos invités. »

Le 6 janvier WestJet a annoncé, son intention d'offrir de nouveau son service aux passagers au sein de sa flotte d'avions Boeing MAX, selon une approche graduelle et transparente. De plus, la compagnie aérienne a créé différentes ressources pour aider ses invités à se sentir à l'aise, y compris une vidéo « en coulisse » montrant les efforts déployés par les équipes de pilotage et des services d'entretien pour que l'aéronef puisse reprendre du service en toute sécurité. Vous trouverez tous les détails à l'adresse suivante : www.westjet.com/maxinfo.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

