Reprise du Groupe Capitales Médias : les employé-es votent en faveur du dépôt d'une offre d'achat axée sur le modèle coopératif

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les employé-es des six quotidiens du Groupe Capitales Médias (GCM) se sont notamment prononcés en faveur du plan d'affaires qui sera déposé pour appuyer l'offre d'achat. Ce plan d'affaires permet ainsi de définir le projet de relance sous le modèle coopératif auquel leur comité provisoire travaille depuis que GCM s'est placé à l'abri de ses créanciers au mois d'août.

« Le facteur temps est une donnée fondamentale dans tout le dossier. Nous devions à la fois développer une vision d'avenir avec un projet viable, orchestrer une importante campagne de sollicitation et, en même temps, mener une analyse rigoureuse afin d'aboutir à un plan d'affaires cohérent. Nous sommes fiers du travail accompli, car ce plan d'affaires suscite l'adhésion des employé-es et permettra de préserver un maximum d'emplois tout en instaurant des bases solides pour faire face aux nombreux défis à venir », explique Louis Tremblay, du journal Le Quotidien et porte-parole du comité provisoire.

Vent d'optimisme

Avec l'adoption du plan d'affaires, les employé-es de GCM franchissent une nouvelle étape dans l'actuel processus de reprise. « Nous l'avons dit par le passé, c'est une situation difficile et il s'agissait pour nous de transformer l'adversité en opportunité. Avec le soutien de nos communautés respectives et un plan d'affaires pour appuyer notre projet de coopératives, nous sentons que nous avons une réelle chance d'assurer la pérennité de nos quotidiens », ajoute Gilles Carignan, cadre au journal Le Soleil et membre du comité provisoire.

Malgré l'optimisme et la volonté de construire un projet porteur pour l'avenir, le comité provisoire déplore toutefois l'inquiétante situation dans laquelle se retrouvent les retraités de GCM. « Les coûts et surtout les risques associés au maintien du régime de retraite à prestations déterminées sont trop élevés et mineraient notre projet de relance. Malgré cela, on ne peut s'empêcher de partager leur frustration », conclut Louis Tremblay.

Rappelons que le comité provisoire représente tous les employés, syndiqués et non syndiqués. Il est composé de sept représentants, soit Louis Tremblay (Le Quotidien), Jérôme Savary (La Voix de l'Est), Louis Ménard (Le Nouvelliste), Jean-François Néron (Le Soleil), Patrick Duquette (Le Droit), Isabelle Pion (La Tribune) et Gilles Carignan (cadres GCM).

Pour contribuer et en apprendre plus sur le projet : www.coopmonjournal.com

SOURCE CSN

Renseignements: Information FNC-CSN, Michael Lartigau, Service des communications, CSN, 514 377-6985

