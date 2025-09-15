OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Alors que le Parlement reprend ses travaux aujourd'hui, près des deux tiers (63 %) des entrepreneurs affirment que les taxes et impôts constituent une importante préoccupation pour leur entreprise, selon de nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). De plus, 6 entrepreneurs sur 10 (59 %) sont préoccupés par les coûts d'exploitation, tandis que 56 % s'inquiètent de l'incertitude entourant la situation économique.

« Les nombreuses grèves, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les impôts et les frais d'exploitation qui augmentent, et maintenant les tarifs douaniers, tout cela nous rappelle que les PME traversent une période très difficile depuis quelques années. Si certaines se sont adaptées et ont appris à vivre dans une incertitude constante, ce dont elles ont besoin maintenant, c'est de stabilité et de politiques économiques qui vont les soutenir. Le gouvernement fédéral se doit de mettre en place un plan économique qui va favoriser les PME et les aider à se développer », déclare Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La FCEI a recueilli plus de 13 000 signatures pour sa pétition demandant à Ottawa de baisser les frais d'exploitation des PME, notamment en accordant la priorité aux mesures suivantes :

Veiller à ce que les mesures économiques annoncées la semaine dernière soient rapidement clarifiées et mises en œuvre afin que l'argent collecté avec les contre-tarifs canadiens soit rapidement retourné aux PME touchées dans tous les secteurs.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 0 % pour l'avenir prévisible et augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ à 700 000 $.

Réduire le taux de cotisation à l'assurance-emploi (AE) pour les petits employeurs au même taux que celui des employés.

Réduire la paperasserie et collaborer avec les gouvernements pour mettre en œuvre la reconnaissance mutuelle totale afin d'éliminer rapidement les obstacles au commerce intérieur.

Augmenter comme promis le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ et mettre en œuvre l'incitatif aux entrepreneurs canadiens.

Retourner les 600 M$ restants des remises de la taxe carbone 2024-2025 aux PME et veiller à les rendre libres d'impôt, comme promis.

« En plus des annonces récentes, les propriétaires d'entreprise s'attendent à ce que le gouvernement fédéral présente davantage d'informations sur son plan économique à la rentrée parlementaire. Le gouvernement déposera son premier budget depuis le printemps 2024 cet automne. Il devra inclure des mesures concrètes visant à réduire le fardeau fiscal et réglementaire des PME, et un plan clair sur la manière dont les revenus perçus avec les contre-tarifs seront remis aux petites entreprises touchées », soutient Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Résultats préliminaires du sondage Votre voix, mené en ligne depuis le 11 septembre auprès de 1 645 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,4 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]