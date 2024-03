Reprise des travaux de reconstruction des ponts et de la chaussée de l'autoroute Félix-Leclerc, entre l'autoroute Henri-IV et le boulevard Neuvialle, à Québec

QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de reconstruction des ponts et de la chaussée de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), entre l'autoroute Henri-IV (A-73) et le boulevard Neuvialle, ont repris et se poursuivront jusqu'en novembre 2024.

Cet important chantier, prévoit, d'ici 2026, la reconstruction complète de quatre structures situées au-dessus des boulevards Masson/L'Ormière et de la rivière Saint-Charles, qui seront également élargies afin d'y aménager un accotement réservé pour les autobus (UAB). Ce projet inclura aussi la réfection de l'autoroute entre ces ponts, la réfection du pont situé sur le boulevard Neuvialle, au-dessus de l'autoroute 40, ainsi que la réfection d'une conduite municipale. En 2023, un chemin et deux ponts temporaires ont été mis en place au centre de l'autoroute afin de maintenir la circulation pendant la durée des travaux.

Entraves et gestion de la circulation

D'AVRIL À NOVEMBRE 2024

Autoroute Félix-Leclerc (A-40), en direction ouest, entre l'autoroute Henri-IV (73) et le boulevard Neuvialle

Maintien de trois voies de circulation par direction, le jour. Celles-ci seront rétrécies. À compter de la mi-avril, l'une des voies sera déviée en contresens sur la chaussée opposée. Les deux voies restantes seront déviées sur les ponts temporaires aménagés au centre de l'autoroute.

Au besoin, fermetures de voies et de bretelles, de soir et de nuit.

Entre août et octobre, fermeture de longue durée de la bretelle menant de la rue Armand-Viau à l'A-40 en direction ouest; le détour se fera via le réseau municipal.

Boulevard Masson, à la hauteur de l'A-40

Occasionnellement, fermeture complète ou partielle de la route, de soir et de nuit.

Fermeture complète de la chaussée lors de la démolition du pont situé dans l'axe de la chaussée de l'A-40 Ouest, prévue d'ici la fin avril (pendant une fin de semaine). Des fermetures de soir et de nuit seront également requises lors de certaines opérations.

Les piétons et les cyclistes pourront circuler en tout temps sous la structure, sauf lors des travaux de démolition.

Boulevard Neuvialle, à la hauteur de l'A-40

Lors de certaines opérations, fermetures de voies, le jour et la nuit.

certaines opérations, fermetures de voies, le jour et la nuit. Le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles sera maintenu en service pendant la durée des travaux, grâce à un chemin de détour via le boulevard Neuvialle.

Des ralentissements sont appréhendés sur l'autoroute 40, particulièrement lors des heures de pointe, ainsi que sur le boulevard Masson.

Compte tenu des changements de configuration des voies de circulation ainsi que de la nouvelle signalisation en place, les usagers doivent demeurer vigilants et respecter la signalisation et limite de vitesse affichée dans la zone de travaux afin d'assurer leur sécurité et celle des travailleurs.

Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation. Pour en savoir plus sur ce projet, une page Web est accessible sur le site Internet du Ministère à l'adresse : www.quebec.ca/transports/projets-routiers/capitale-nationale.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724