QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute Laurentienne (A-73), au-dessus de la rue de la Faune, reprendront d'avril à novembre 2025. Les travaux se poursuivront en 2026, pour une troisième et dernière année.

Reprise des travaux de reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute Laurentienne (73), au-dessus de la rue de la Faune, à Québec (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Ce projet comprend également la réalisation de travaux d'asphaltage dans l'échangeur, la reconstruction d'une partie de la bretelle menant de la rue de la Faune vers l'autoroute Laurentienne (A-73) en direction sud (travaux complétés en 2024), le remplacement des systèmes d'éclairage, ainsi que la reconstruction et la réparation de ponceaux.

Le prolongement des voies d'insertion de l'autoroute, entre les rues de la Faune et George-Muir, est également au programme. Le prolongement a été réalisé en direction sud en 2024, et il sera réalisé en direction nord en 2025. Ces nouveaux tronçons, accessibles à tous, permettront de diminuer les zones d'entrecroisement.

Entraves et gestion de la circulation

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE, D'AVRIL À NOVEMBRE 2025

Autoroute Laurentienne (A-73), entre les secteurs du boulevard Jean-Talon Ouest et de la rue George-Muir

Circulation à contresens sur la chaussée sud de l'autoroute 73 (maintien de deux voies dans chaque direction), en tout temps ;

; une voie de l'autoroute 73, en direction nord, restera en service jusqu'à la sortie menant à la rue de la Faune.

Fermeture complète, en tout temps, de la bretelle d'accès menant de la rue du Marigot (La Faune) à l'autoroute 73, en direction nord;

de la bretelle d'accès menant de la rue du Marigot (La Faune) à l'autoroute 73, en direction nord; Fermeture complète, en tout temps, de la bretelle de sortie no155 menant de l'autoroute 73, en direction nord, à la rue George -Muir.

Rue de la Faune

Déviation des voies de circulation sur la rue de la Faune, en tout temps.

ENTRAVES OCCASIONNELLES

Autoroute Laurentienne (A-73), entre les secteurs du boulevard Jean-Talon Ouest et de la rue George-Muir

Dans les deux directions, fermetures complètes la nuit, lors de la mise en place des entraves de longue durée.

Rue de la Faune

Fermetures complètes

lors d'une fin de semaine à la mi-avril, pour permettre le démantèlement du pont de l'autoroute 73 en direction nord, et;



à quelques autres occasions, de soir, de nuit et, au besoin, la fin de semaine pour certaines interventions, tel que le coffrage, bétonnage et décoffrage du portique.

Possibilité de circulation en alternance lors de certaines interventions, en semaine, en dehors des heures de pointe.

Des ralentissements et de la congestion sont appréhendés sur l'autoroute 73, particulièrement lors des heures de pointe, ainsi que sur la rue de la Faune.

Compte tenu des changements de configuration des voies de circulation ainsi que de la nouvelle signalisation en place, les usagers doivent demeurer vigilants et respecter la signalisation et limite de vitesse affichée dans la zone de travaux afin d'assurer leur sécurité et celle des travailleurs.

Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation. Pour en savoir plus sur ce projet, une page Web est accessible sur le site Internet du Ministère à l'adresse : www.quebec.ca/transports/projets-routiers/capitale-nationale.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724