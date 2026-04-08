Reprise des travaux de réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare dès le 15 avril 2026

LONGUEUIL, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de réaménagement de la route 340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) reprendront dès le 15 avril et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de novembre 2026. Les interventions, qui seront réalisées à Vaudreuil-Dorion, permettront d'effectuer une nouvelle phase de travaux, notamment la construction de deux carrefours giratoires à l'est de l'autoroute 30, le réaménagement de deux intersections près du nouvel hôpital et l'aménagement d'une piste polyvalente d'une longueur d'un kilomètre en site propre qui prolongera la piste polyvalente actuelle jusqu'au futur hôpital. Le chantier fera ensuite relâche à l'hiver et reprendra au printemps 2027. L'ensemble des travaux se terminera en 2028.

Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare, 2025-2028 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Entraves et gestion de la circulation

Du mercredi 15 avril au samedi 18 avril

Circulation à contresens sur le boulevard de la Gare entre la route 340 et la rue Maurice-Richard.

Du lundi 20 avril à la fin novembre

Fermeture d'une ou de deux voies par direction sur la route 340, entre le chemin de la Petite-Rivière et le boulevard de la Gare. Une voie de circulation par direction sera maintenue en tout temps .



Du mercredi 22 avril à la mi-mai

Fermeture complète de la bretelle menant de la route 340 à l'autoroute 30 en direction ouest.

Fermeture complète de la voie de virage à droite menant du boulevard de la Gare en direction sud à la route 340 en direction ouest.

De la mi-mai à la fin juillet

Fermeture complète de la route 340 à l'angle du boulevard de la Gare. L'accès au boulevard de la Gare en direction nord et à la route 340 en direction ouest sera possible par un chemin de contournement.

Fermeture complète de la bretelle de sortie n o 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) de l'autoroute 30 en direction ouest.

2 de l'autoroute 30 en direction ouest. Fermeture complète du chemin de la Petite-Rivière (circulation locale permise).

Du début août à la mi-octobre

Fermeture complète de la route 340 à l'angle de la rue Henry-Ford.

De la mi-octobre à la mi-novembre

Fermetures ponctuelles sur différents tronçons du secteur pour finaliser les travaux.

Les chemins de détour seront balisés par de la signalisation.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web : Québec.ca/joindre-ministère-transports.

S'inscrire à la liste d'envoi

Des informations sur l'avancement du projet seront transmises par courriel aux personnes abonnées à cette liste d'envoi : bit.ly/473Jisc.

Lien connexe

Québec.ca/route 340

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724