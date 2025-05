REPRISE DES NÉGOCIATIONS ENTRE ARCELORMITTAL ET LE SYNDICAT DES MÉTALLOS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DÈS LE 12 MAI

LONGUEUIL, QC, le 11 mai 2025 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») se réjouit de s'être entendu avec les représentants des cinq sections locales du Syndicat des Métallos à reprendre les négociations en présence du conciliateur du ministère du Travail dès le lundi 12 mai.

Ce retour à la table des négociations fait suite à un vote officiel du personnel syndiqué d'ArcelorMittal qui a rejeté la proposition de cadre de règlement et s'est doté d'un droit de grève. La proposition a été soumise à l'ensemble des travailleurs lors des assemblées tenues avec les membres des cinq sections locales du Syndicat des Métallos du 7 au 10 mai.

La proposition de cadre de règlement présentée au terme des dernières négociations en présence du conciliateur offre un cadre propice à une entente et les parties démontrent le souhait de poursuivre leurs négociations afin d'en arriver à une entente négociée.

ArcelorMittal met tout en œuvre pour poursuivre un dialogue ouvert et constructif avec les représentants de ses employés syndiqués. Elle accorde une grande importance à l'établissement de conditions de travail justes, responsables et bénéfiques pour tous. L'entreprise demeure optimiste quant à la possibilité d'en arriver à une entente satisfaisante pour les deux parties.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements : Anne-Marie Dontigny, directrice par intérim, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière s.e.n.c., [email protected]