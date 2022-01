Reprise des classes : des conditions loin de rassurer la CSN

MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement annonce la reprise des activités dans les écoles préscolaires, primaires, secondaires et professionnelles, le changement de paradigme complet dans la gestion de la pandémie en milieu scolaire inquiète le personnel des établissements publics et privés syndiqués à la CSN.

Ces changements, présentés en catastrophe hier soir aux syndicats, et sans possibilité d'en discuter, impliquent que dorénavant, en dépit des éclosions qui pourraient survenir dans certaines classes, celles-ci devront rester ouvertes. En fonction des lignes directrices émises par le ministère, les centres de services scolaires et les commissions scolaires anglophones devront eux-mêmes développer leur propre plan de contingence. Ceux-ci devront à tout prix éviter les bris de service, malgré le taux d'absentéisme élevé à prévoir.

« Le personnel de nos écoles s'attend à d'autres formes de mesures de contrôle que le recours aux arrêtés ministériels, déplore la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Or, les cours n'ont même pas repris en présence, la contamination est à un état maximal, et voilà qu'on nous avise qu'on met un stop à la possibilité de fermer des classes qui seront des foyers d'éclosion. On nous exige que la totalité des services de garde soient maintenus, et ce, en dépit du fort taux d'absence à prévoir en raison de la contamination du personnel. »

Pour la présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN, Annie Charland, le gouvernement doit assurer des conditions sécuritaires au personnel et aux élèves, et ce, dès lundi. « L'accès aux tests PCR offert en priorité au personnel doit être maintenu. L'accès aux masques N95 pour le personnel dans les écoles spécialisées nous a été garanti pour la semaine prochaine, tout comme la disponibilité des tests rapides. D'ailleurs, et j'insiste, les masques N95 devraient être accessibles à tout le personnel des milieux scolaires. Aussi, nous sommes toujours très inquiets par rapport aux problèmes de ventilation, qui ne sont toujours pas réglés après 22 mois de pandémie. Un non-sens. »

La présidente de la FNEEQ-CSN, qui représente les enseignantes et enseignants des écoles privées du Québec, estime qu'il est inquiétant d'envisager le maintien des classes coûte que coûte. « Bien sûr que nous voulons que nos écoles restent ouvertes le plus possible. Mais nous ne voulons pas qu'elles deviennent des foyers de contamination incontrôlables. Dans cette perspective, envisager qu'il ne sera plus possible de fermer une classe en cas d'éclosion constitue un changement majeur qui nous apparait fort préoccupant », a réagi Caroline Quesnel.

