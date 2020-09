Reprise des activités dans les écoles : la Fédération des établissements d'enseignement privés se réjouit

MONTRÉAL, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés se réjouit de l'annonce faite ce matin par le ministre de l'Éducation au sujet de la reprise des activités parascolaires et des concentrations. Les écoles privées sont bien outillées pour faire en sorte que les mesures sanitaires soient respectées lors des différents cours à option, des concentrations et des activités parascolaires qu'elles offriront.

Des délais possibles dans la reprise des activités

La Fédération tient à aviser les élèves et les parents qu'il pourrait y avoir des délais dans la reprise de ces activités, les écoles ayant à planifier à nouveau leurs horaires, un exercice qui demande du temps. De plus, il est possible que certaines écoles ne puissent pas reprendre leurs programmes particuliers, considérant la complexité de refaire la composition des groupes d'élèves et des tâches des enseignants. Elles doivent également tenir compte de la possibilité de devoir revenir en arrière en cas de dégradation de la situation sanitaire.

Les horaires des groupes sont généralement planifiés pendant l'été, et il s'agit d'un exercice qui peut prendre plusieurs semaines afin de veiller à ce que les élèves puissent avoir les cours et les concentrations de leur choix. Une attention particulière est accordée à la situation des élèves qui ont besoin davantage d'accompagnement dans certaines matières pour qu'ils aient accès à tout le soutien dont ils ont besoin. Il s'agit d'un exercice complexe dans le but de bien répondre aux besoins de chaque élève.

Cette année, les horaires ont dû être modifiés juste avant la rentrée afin de respecter les bulles classes. Les changements annoncés aujourd'hui demandent que l'exercice soit refait pour une troisième fois, ce qui pourrait entraîner des délais pour la reprise des activités annoncées.

La Fédération demande aux parents et aux élèves de faire preuve de patience dans l'éventualité où il faudrait quelques semaines pour que les écoles s'ajustent à cette annonce et de faire preuve de compréhension dans les cas où cela ne serait pas possible.

La collaboration des familles demandées

La Fédération lance un appel à la collaboration de toutes les familles pour veiller à ce que les mesures sanitaires soient rigoureusement respectées à l'extérieur de l'école.

« Des efforts importants ont été déployés par les écoles privées pour assurer la sécurité des élèves et du personnel à l'école. Toutefois, pour que ces efforts portent des fruits, il faut que les mêmes efforts de distanciation soient déployés à l'extérieur de l'école et que les élèves ayant pu être exposés au virus, par exemple lors d'une soirée entre amis, se fassent tester rapidement », explique David Bowles, président de la Fédération. « Même si les écoles privées sont bien organisées pour assurer la continuité des services éducatifs à distance, il est bien sûr préférable que les élèves soient sur place, à l'école, en compagnie de leurs collègues de classe et de leurs enseignants. »

