Reportage de La facture : La surveillance obligatoire des travaux de construction, une mesure nécessaire pour promouvoir des ouvrages de qualité

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec a pris connaissance du reportage de l'émission La facture, diffusé hier soir sur les ondes de Radio-Canada. Le reportage en question portait sur un immeuble en copropriété qui nécessitait des travaux correctifs majeurs attribuables à des défauts de construction. Les travaux de construction de cet immeuble n'avaient pas fait l'objet d'une surveillance par un professionnel.

L'Ordre est d'avis que la situation illustrée dans ce reportage rappelle l'importance de la surveillance des travaux de construction. Implantée ailleurs au Canada, la surveillance obligatoire des travaux par un professionnel permet d'assurer la conformité des travaux aux plans et devis ainsi qu'aux normes en vigueur. Elle assure ainsi des ouvrages de qualité et contribue par la même occasion à la protection du public.

« La surveillance des chantiers est un maillon essentiel à la chaîne de qualité en construction. Cette mesure permet notamment de garantir des ouvrages durables et sécuritaires », a déclaré la présidente de l'Ordre, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA. « La Régie du bâtiment du Québec a reçu le mandat d'établir le modèle d'application de la surveillance des chantiers au Québec. L'Ordre entend poursuivre sa collaboration avec la Régie afin de contribuer à la mise en place de cette pratique. »

Rappelons que l'Ordre est d'avis que les travaux de construction des ouvrages visés par la Loi sur les ingénieurs et la Loi sur les architectes devraient faire l'objet d'une surveillance par des professionnels, lesquels sont assujettis à des normes déontologiques et dont la compétence est vérifiée.

Les autres bâtiments, dont les petits bâtiments résidentiels, devraient aussi bénéficier d'une meilleure protection, qui serait à l'avantage de la population. À cet effet, notons que plus de 85 % des Québécois et Québécoises appuient la mise en place d'une surveillance obligatoire des travaux de construction. (1)

(1) Sondage IPSOS sur la surveillance des travaux, 5 au 13 mars 2020, échantillon de 1023 répondants adultes représentatif de l'ensemble de la population du Québec.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

