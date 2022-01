Report du gala Bulles & Tapis Rouge au 31 août 2022

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - En raison du contexte sanitaire, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) a pris la décision de reporter la 10e édition du gala Bulles & Tapis Rouge. Initialement programmée le 31 mars 2022, la soirée aura lieu le 31 août 2022.

L'APQ prévoyait de réunir la communauté médicale, d'affaires et de la mode à l'occasion de son gala Bulles & Tapis Rouge le 31 mars prochain, pour partager un moment de joie au bénéfice des millions de Québécois affectés par les maladies respiratoires. Cependant, le contexte COVID-19 actuel l'oblige à reporter cet événement caritatif. Une décision prise pour assurer la sécurité et la santé des patients, des participants, des intervenants et des partenaires du gala Bulles & Tapis Rouge.

Nous sommes conscients de la déception engendrée par ce report et nous sommes déjà à l'œuvre pour que la soirée du 31 août soit un moment festif, vous permettant de découvrir les collections automne-hiver de créateurs réputés.

Des mises à jour seront partagées sur notre site Web et nos réseaux sociaux. En attendant, nous vous remercions pour votre compréhension et nous nous réjouissons à l'idée de vous voir tous à la fin de l'été.

Pour les personnes ayant déjà acheté leurs billets : ceux-ci sont automatiquement reportés et valables pour la soirée du 31 août 2022.

