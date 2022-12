Report du dépôt du rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou, qui devait être présenté le 1er décembre 2022 au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, sera déposé le 16 janvier 2023. Ce changement d'échéance est une demande du président du groupe de travail, qui souhaitait obtenir davantage de temps pour livrer un rapport mieux documenté.

Cette extension de délai est justifiée par le fait que plus de rencontres ont dû être prévues qu'initialement et que davantage de spécialistes ont été invités pour se positionner sur le dossier. Cette consultation élargie permettra au groupe de travail d'obtenir un portrait plus complet de la situation. Ce report a été accepté par le ministre compte tenu de la grande importance qu'il accorde à ce dossier. Il espère que ce délai permettra aux citoyens de Limoilou d'obtenir le portait le plus juste possible de la situation.

Rappelons que la formation de ce groupe de travail indépendant avait été annoncée en février dernier. Son mandat est de brosser un portrait de la problématique de la contamination de l'air dans le quartier Limoilou afin d'identifier les contaminants posant le plus de risques pour l'environnement et la santé et de recommander et de prioriser les actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'air dans le quartier.

Faits saillants :

La création du groupe de travail s'inscrit dans le cadre du portrait des sources de contaminants atmosphériques et sonores que doit dresser le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), une mesure annoncée dans le budget 2021-2022 du Québec.





Le MELCCFP collabore aussi avec la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale pour la réalisation de son étude globale sur la qualité de l'air dans Limoilou, Vanier et la Basse-Ville de Québec. Les différents experts de la qualité de l'air du Ministère, les stations d'échantillonnage et la banque de données sur la qualité de l'air sont mis à leur disposition.

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Source et information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991