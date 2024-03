UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps se réjouit de l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, concernant la date limite d'abandon de cours sans échec dans les établissements collégiaux qui sera désormais établie à 60 % de la durée de la session, et ce, à compter de l'année scolaire 2024-2025. Ce changement, qui était réclamé par plusieurs acteurs du réseau collégial, viendra assurément donner aux étudiantes et aux étudiants du collégial davantage de latitude dans leur cheminement scolaire.

« La date d'abandon de cours sans échec, actuellement établie par la ministre à environ 20 % de la durée de la session, n'est plus adaptée aux nouvelles réalités des étudiantes et des étudiants du collégial, qui doivent souvent déjà composer avec diverses contraintes d'ordre familial, social et économique. En reportant la date d'abandon sans mention d'échec au bulletin, on vient leur enlever une source de stress qui, dans bien des cas, peut être un sérieux frein à leur parcours scolaire. La Fédération des cégeps est très fière d'avoir travaillé conjointement avec le ministère sur cet important enjeu dans la dernière année, et je peux dire que cette annonce de la ministre est accueillie comme une véritable bouffée d'air frais dans les cégeps. Surtout, cela constitue une avancée pour la réussite éducative et la persévérance scolaire des personnes étudiantes, qui auront dès l'automne prochain plus de souplesse pour mener à bien leur projet d'études », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Pour en savoir plus sur le report de la date limite d'abandon sans échec au collégial, on peut consulter en ligne le tableau préparé par le ministère de l'Enseignement supérieur.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec.

