Report de l'application de la règle limitant l'admissibilité au crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs

MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a publié aujourd'hui un Bulletin d'information annonçant le report de trois ans de l'application de la règle limitant l'accessibilité au crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs.

À l'occasion du discours sur le budget 2023-2024, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une règle visant à limiter l'admissibilité au crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs. Ainsi, les particuliers dont le revenu était plus de 112 655 $ ne pouvaient plus bénéficier du crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs. Cette mesure devait s'appliquer à une demande du crédit d'impôt non remboursable pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2023. La mise en application de cette mesure sera reportée au 1er janvier 2027 relativement à des actions qui seront acquises après le 31 décembre 2026.

Fondaction sera ainsi en mesure d'attirer davantage de capitaux de façon à accroître ses investissements et contribuer à la transformation positive de l'économie québécoise.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,50 milliards de dollars au 30 novembre 2023, investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

