TORONTO, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID) prend acte de l'annonce faite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) au sujet de leurs projets concernant l'information sur les changements climatiques et la diversité.

En tant que normalisateur indépendant en matière d'information sur la durabilité au Canada, le CCNID demeure résolu à favoriser la transparence, la résilience et la valeur à long terme sur les marchés des capitaux. Publiées en décembre 2024, les Normes canadiennes d'information sur la durabilité (NCID 1 et NCID 2) procurent un référentiel de haute qualité et harmonisé à l'échelle internationale aux organisations cherchant à fournir aux investisseurs et à d'autres parties des informations sur la durabilité et les changements climatiques qui sont utiles à la prise de décisions.

« Ces normes visent à servir l'intérêt public canadien, en assurant aux investisseurs et aux autres parties un accès aux informations dont ils ont besoin pour évaluer les possibilités et risques liés aux changements climatiques et aux autres aspects de la durabilité, fait valoir Wendy Berman, nouvelle présidente du CCNID. Si nous sommes conscients que les approches réglementaires sont tributaires de l'évolution des conditions du marché, il n'en demeure pas moins que la demande d'informations crédibles et comparables dans ce domaine va croissante, tant à l'échelle mondiale qu'au pays. »

Le CCNID continue d'avoir à cœur de soutenir l'adoption de la NCID 1 et de la NCID 2, d'aider les entités canadiennes à rester concurrentielles sur la scène mondiale et à répondre aux attentes croissantes des fournisseurs de capitaux, de leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement et des autorités de réglementation internationales, ainsi que d'assurer une répartition équitable des capitaux sur les marchés canadiens.

Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec nos homologues canadiens et étrangers, les autorités de réglementation, les peuples autochtones, les investisseurs et d'autres acteurs du pays en vue de nous assurer que nos travaux contribuent à l'avenir de l'information sur la durabilité selon une approche pratique, rigoureuse et adaptée aux besoins des marchés canadiens.

