TORONTO, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID) a le plaisir d'annoncer la nomination de Wendy Berman à la présidence permanente. Son mandat débutera le 5 mai 2025.

Wendy Berman, nouvelle présidente du CCNID (Groupe CNW/Financial Reporting & Assurance Standards Canada)

Wendy cumule plus d'une trentaine d'années d'expérience à des postes de direction dans les domaines de la réglementation des valeurs mobilières, de la finance durable, des litiges et de la gouvernance d'entreprise. Ancienne vice-présidente de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et, plus récemment, associée et chef du groupe national de litige en valeurs mobilières du cabinet McCarthy Tétrault, elle est depuis longtemps une figure de confiance dans son domaine. Elle s'intéresse particulièrement à l'amélioration de la transparence et de la crédibilité de l'information sur la durabilité dans les marchés financiers et à la résolution de situations de gouvernance complexe. Elle a fait ses preuves dans la gestion des affaires et des questions d'intérêt public, ainsi que dans l'établissement de relations fructueuses avec diverses parties.

Sa nomination intervient à un moment décisif pour le CCNID. En effet, maintenant que les Normes canadiennes d'information sur la durabilité (NCID 1 et NCID 2) sont publiées et que les consultations sur le plan stratégique 2025-2028 sont terminées, le CCNID s'attache à favoriser l'adoption de ses normes, et ce, dans un contexte d'incertitude mondiale et de forte demande du marché pour des données crédibles et comparables sur la durabilité.

« C'est un honneur d'endosser ce rôle à un moment aussi crucial de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, a-t-elle déclaré. Je me réjouis à l'idée de travailler avec mes collègues membres du CCNID et d'autres acteurs, aux quatre coins du pays, pour favoriser la transparence, la résilience et la valeur à long terme sur les marchés financiers grâce à la communication d'informations de qualité sur la durabilité. »

« Wendy possède à la fois une connaissance approfondie de la réglementation et une vision stratégique de l'avenir de l'information sur la durabilité au Canada, a affirmé Richard Talbot, FCPA, FCA, CFA, président du Conseil de surveillance des normes d'information et de certification (CSNIC). Grâce à ses qualités de chef, elle saura guider le CCNID dans la poursuite de ses activités, alors que la convergence des efforts passe de l'élaboration des normes à leur mise en œuvre concrète ».

Le CCNID souhaite également exprimer des remerciements sincères à Bruce Marchand, qui a assuré l'intérim pendant la phase charnière des travaux du Conseil. Il a contribué à l'établissement des relations, au lancement des premières normes et à la mise en place des activités de consultation nationales.

Le CCNID

Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID) mène des travaux visant l'adoption de normes d'information sur la durabilité au Canada. Il élabore des Normes canadiennes d'information sur la durabilité (NCID) en se fondant sur la base de référence mondiale établie par le Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board - ISSB) et en apportant des modifications au besoin pour servir l'intérêt public canadien. Le CCNID est aussi membre du Sustainability Standards Advisory Forum de l'ISSB, une position qui le sert dans la réalisation du deuxième volet de sa mission, à savoir la contribution aux démarches de normalisation à l'échelle internationale.

