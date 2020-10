OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - J'aimerais faire aujourd'hui une brève déclaration au sujet de la façon dont la GRC intervient dans le conflit sur la pêche au homard en Nouvelle-Écosse, y compris les mesures que nous prenons face aux activités criminelles.

Je commencerai par assurer la population de la Nouvelle-Écosse - et tous les Canadiens - que nous sommes pleinement déterminés à maintenir la paix, à assurer la sécurité des gens et à faire respecter la loi.

Le rôle de la GRC est d'assurer la sécurité publique, ainsi que la protection des personnes et des biens. Nos actions à ce jour témoignent de notre ferme engagement envers ce mandat.

Comme beaucoup d'autres l'ont fait, je profiterai également de cette occasion pour encourager fortement le calme et l'engagement dans un dialogue pacifique et constructif. Ce n'est que grâce à une discussion respectueuse que nous verrons l'apaisement des tensions et, surtout, le chemin vers la résolution.

La GRC est intervenue dans la situation dès la mi-septembre, lorsque les tensions ont commencé à s'intensifier entre les Premières Nations et les autres pêcheurs. Notre objectif a été et restera d'appuyer un dialogue et une résolution pacifiques dans le respect de la loi.

La GRC assure une présence importante dans la région de Meteghan, où elle compte des agents en uniforme au sol, des équipes de liaison divisionnaires et des équipes d'enquête spécialisées.

L'équipe de commandement en Nouvelle-Écosse - qui est soutenue par la Direction générale - surveille de près la situation. Celle-ci est instable et évolue constamment et s'il le faut, nous réaffecterons les ressources et réorganiserons les priorités. Et comme nous l'avons fait ces derniers jours, nous mobiliserons des agents des divisions voisines de la GRC pour accroître les ressources sur le terrain si le besoin s'en fait sentir pour assurer la sécurité des communautés.

Lorsque des personnes ont recours à la violence et à des activités criminelles pour exprimer leur mécontentement face à une situation ou à l'égard d'un groupe en particulier, il est nécessaire pour la GRC d'accroître son intervention dans le but de maintenir la paix et l'ordre, et de faire respecter la loi.

Malheureusement, certaines personnes se sont livrées à des activités criminelles. Comme on le sait, plusieurs actes criminels violents et destructeurs ont été commis au cours des dernières semaines. Je condamne fermement ces actes.

La GRC en Nouvelle-Écosse a ouvert des enquêtes sur divers incidents, dont l'agression du chef Sack, et des accusations ont déjà été déposées contre deux personnes. Des suspects ont été identifiés dans d'autres incidents. Les enquêtes sont en cours et j'encourage quiconque a de l'information à communiquer avec la GRC en Nouvelle-Écosse.

Je peux vous assurer que lorsque des actes criminels sont commis, la GRC fera enquête.

J'ai pleinement confiance en la capacité des membres de la GRC sur le terrain à assurer la sécurité du public, à maintenir la paix, à faire enquête sur des actes criminels et à tenir les auteurs de ces actes responsables.

Nous voulons tous la même chose - une résolution pacifique. Toutes les parties doivent unir leurs efforts pour que cela se produise. Cela comprend la GRC, les administrations locales et les gouvernements provincial et fédéral, et tous les membres de la communauté.

Lien : https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2020/reponse-grc-au-differend-cours-peches-nouvelle-ecosse-0

Brenda Lucki

Commissaire

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Coordonnées : Relations avec les médias, GRC, [email protected]