OTTAWA, ON, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Santé Canada a lancé l'appel de propositions 2025 pour le Fonds d'urgence pour le traitement (FUT). Les organisations de tout le pays ont jusqu'au 4 novembre 2025 pour présenter leurs demandes de financement. Le ministère évaluera les demandes en fonction de l'urgence des besoins de la communauté et de la capacité des demandeurs à réagir rapidement.

Grâce au FUT, le gouvernement du Canada aide les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à répondre aux besoins urgents liés à la crise des surdoses. Le FUT finance des projets qui répondent aux besoins immédiats, tels que soulevés par les communautés, liés à la consommation de substances et à la crise des surdoses, afin de soutenir les capacités locales et de donner accès à des programmes et services adaptés à la culture, tenant compte des traumatismes et fondés sur des données probantes.

Le gouvernement du Canada soutient les communautés les plus touchées par la crise des surdoses et l'offre de drogues illégales toxiques, où et quand cela est le plus nécessaire.

Citations

« Les interventions d'urgence constituent un élément important des efforts déployés par notre gouvernement pour lutter contre la crise des drogues toxiques et des surdoses. Les municipalités et les communautés autochtones de tout le pays ont communiqué certains de leurs besoins et défis les plus urgents, et nous contribuons à leur apporter une aide rapide grâce au Fonds d'urgence pour le traitement. Ce fonds a déjà permis de soutenir l'excellent travail accompli, notamment en améliorant l'accès aux services de santé liés à la consommation de substances, aux aides sociales et aux programmes adaptés à la culture. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

L'appel de propositions 2025 financera des projets pour l'exercice 2026-2027. Environ 25 millions de dollars sont disponibles dans le cadre de cet appel de propositions.

Grâce à l'appel de propositions 2024 du FUT, plus de 100 projets d'une valeur totale supérieure à 100 millions de dollars ont été sélectionnés pour bénéficier d'un financement.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709