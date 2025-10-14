CALGARY, AB, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Une réunion en personne des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé aura lieu les 16 et 17 octobre à Calgary, en Alberta.

La réunion sera coprésidée par l'honorable Marjorie Michel, ministre fédérale de la Santé, accompagnée de l'honorable Adriana LaGrange, ministre des Soins primaires et préventifs de l'Alberta.

Le 16 octobre, la ministre LaGrange accueillera la réunion des ministres provinciaux et territoriaux de la Santé. Une conférence de presse aura lieu après la réunion.

Le 17 octobre, les ministres Michel et LaGrange coprésideront la réunion des ministres FPT. Une conférence de presse aura lieu après la réunion.

Date et heure

Conférence de presse provinciale-territoriale:

Jeudi 16 octobre

- Accueil des médias accrédités sur place : 13 h 45 (HAR)

- Conférence de presse : 14 h 45 (HAR)

Conférence de presse fédérale-provinciale-territoriale:

Vendredi 17 octobre

- Accueil des médias accrédités sur place : 14 h (HAR)

- Conférence de presse : 15 h (HAR)

Lieu

Calgary (Alberta)

Inscription préalable pour accréditation des médias

Les médias doivent s'inscrire à l'avance pour assister à la conférence de presse en personne ou sur Zoom.

Pour vous inscrire à la conférence de presse provinciale-territoriale du 16 octobre, envoyez un courriel à : [email protected].

Pour vous inscrire à la conférence de presse fédérale-provinciale-territoriale du 17 octobre, envoyez un courriel à [email protected].

Veuillez indiquer le nom et le rôle de chaque participant et toute demande particulière en matière d'audiovisuel.

Les détails concernant le lieu des événements en personne et virtuels seront communiqués aux médias après leur inscription.

Date limite : le 15 octobre 2025 à 17 h (HAR)

Interprétation simultanée

Les médias accrédités qui seront présents sur place pourront demander un casque audio au comptoir d'enregistrement pour bénéficier d'une interprétation simultanée en anglais ou en français.

Les médias participant sur Zoom pourront choisir une interprétation simultanée en français ou en anglais, ou la diffusion en direct (sans interprétation).

