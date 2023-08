Répondre aux besoins des entrepreneurs grâce au microcrédit - Appui de 8,6 M$ à MicroEntreprendre

QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 8,6 millions de dollars à MicroEntreprendre afin de soutenir le déploiement des services de microcrédit sur tout le territoire québécois. Cet appui s'inscrit dans l'une des mesures du Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025, laquelle vise à offrir un financement adapté aux projets d'entreprise.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

MicroEntreprendre coordonne un réseau de vingt organismes, qui offrent du microcrédit. Ces derniers, déployés dans les 17 régions administratives, sont responsables de gérer les investissements locaux et de fournir du financement et de l'accompagnement professionnel aux entrepreneurs.

Citation :

« Le microcrédit a fait ses preuves au cours des années, notamment grâce à son approche souple, personnalisée et inclusive. Notre gouvernement est fier d'appuyer MicroEntreprendre, qui contribue à la création d'entreprises et d'emplois facilitant la réinsertion sociale et économique des personnes, en plus de participer à la vitalité de nos régions. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

MicroEntreprendre est un maillon important de la chaîne québécoise des mécanismes de financement à des fins de développement économique et social. Il accompagne les entrepreneurs, du montage de leur plan d'affaires jusqu'à la réalisation de leur projet.

est un maillon important de la chaîne québécoise des mécanismes de financement à des fins de développement économique et social. Il accompagne les entrepreneurs, du montage de leur plan d'affaires jusqu'à la réalisation de leur projet. Depuis sa fondation en 2000, l'organisme a octroyé 4 813 prêts, pour un montant de 37,3 millions de dollars. Il a aussi contribué à la création et au maintien de 19 765 emplois et à l'accompagnement de 35 240 entrepreneurs.

Doté d'un cadre financier de 121,7 millions de dollars, le PQE vise à créer davantage d'entreprises au Québec ainsi qu'à favoriser la réussite et la persévérance des gens d'affaires. Il propose neuf mesures qui concernent les services aux entrepreneurs, l'accompagnement, l'offre de formations, l'accélération de la croissance, l'innovation, le financement et le soutien au repreneuriat.

