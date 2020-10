Répondez présents : Une plateforme bien accueillie par la FEESP-CSN, mais avec des bémols

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le secteur scolaire de la Fédération des employé-es et employés de services publics (FEESP-CSN), qui représente plus de 30 000 membres du personnel de soutien scolaire à travers le Québec, souligne l'initiative du gouvernement de créer une nouvelle plateforme de recrutement, mais avec certaines réserves.

« Nous dénonçons les conditions dans lesquelles les employé-es doivent travailler depuis des mois. Cette nouvelle aide sera la bienvenue afin de soulager celles et ceux qui sont à pied d'œuvre depuis le tout début de la pandémie pour s'assurer que nos écoles demeurent des milieux sécuritaires », de souligner Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN.

« Cependant, un bon nombre de travailleurs et de travailleuses déjà à l'emploi sont à temps partiel, comme des surveillants et des surveillantes et le personnel en services de garde. Avant de procéder à de nouvelles embauches, nous espérons que ces personnes pourront compléter leur horaire et bénéficier d'un temps complet », ajoute Mme Charland.

La FEESP-CSN émet également des doutes quant au montant de 25 millions annoncé la semaine dernière par le ministère. « Les derniers mois ont démontré le caractère essentiel du travail effectué par les employés-es de soutien. Il faudra également profiter de la négociation en cours pour améliorer les conditions de travail du personnel de soutien afin de contrer les difficultés d'attraction et de rétention qui étaient déjà présentes avant la pandémie », de conclure Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

Le secteur scolaire de la Fédération des employé-es et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 37 syndicats affiliés à la FEESP-CSN et représente environ 30 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones. Il représente notamment les classes d'emplois suivantes : les techniciennes en service de garde, les éducatrices en service de garde, les préposé-es aux élèves handicapés et les techniciennes en éducation spécialisée, les concierges et les ouvriers.

