Répondantes et répondants médicaux d'urgence et personnel de bureau votent la grève - Une véritable crise se profile, dans l'ombre

MONTRÉAL, le 20 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les répondantes et répondants médicaux d'urgence (RMU) et le personnel de bureau d'Urgences-santé œuvrent dans l'ombre du système préhospitalier québécois tout en étant indispensables. Plus que jamais sous pression, constamment en sous-effectif ou en temps supplémentaire obligatoire (TSO) ces travailleuses et ces travailleurs n'en peuvent plus. Refusant d'attendre qu'un malheur survienne pour agir, ces travailleuses et ces travailleurs entendent prendre les grands moyens pour forcer leur employeur à prendre le problème au sérieux.

En effet, réunis en assemblées générales cette semaine, les RMU de la Capitale nationale, de l'Estrie et ceux d'Urgences-santé à Montréal, de même que le personnel de bureau d'Urgences-santé ont voté, par scrutin secret, en faveur d'un mandat de grève de tâches et de temps, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Parmi les impacts concrets de cette grève, les syndicats entendent forcer le personnel-cadre à participer au maintien des services essentiels.

« Notre travail est émotionnellement exigeant. Avec ces mauvaises conditions de travail viennent des risques accrus de commettre une erreur, d'échapper un appel dans la file d'attente ou de perdre une seconde de concentration. Résultat : les délais de traitement des appels augmentent et les employé-es de bureau croulent sous le travail. Cela a des impacts non seulement sur les employé-es, mais également sur la qualité du service dont la population est en droit de recevoir dénonce la présidente du Syndicat des employé-e-s d'Urgences-santé (CSN), Anick Bélanger. Ça ne devrait pas préoccuper que nous, mais aussi notre employeur et le Conseil du trésor. Et ce n'est pas du tout ce qu'on sent à la table de négociation ! »

Pour les syndicats, un des plus importants problèmes est la rémunération insuffisante, ce qui mine les efforts pour recruter le personnel nécessaire. Dans ses offres, le Conseil du trésor ne tient pas compte des importantes pénuries de main-d'œuvre qui sévissent.

« Nous espérons qu'en venant travailler pendant la grève du personnel, l'employeur et ses cadres prendront conscience de la pression ressentie au quotidien par les RMU et les employé-es de bureau sur le terrain, complètement débordés, explique le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon. »

« Faut-il rappeler que leur rôle est si névralgique que l'État limite fortement leur droit de faire la grève, enchaîne la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamps. Le Conseil du trésor profite de ce rapport de force déséquilibré pour laisser traîner les négociations et refuser toute amélioration à la situation, c'est honteux. »

« Ces travailleuses et travailleurs sont sans convention collective depuis le 31 mars 2020, ajoute la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Ils méritent plus de respect. S'ils n'ont plus d'autres options que d'exercer une grève encore plus perturbatrice, le Conseil du trésor n'a que lui-même à blâmer. »

Les RMU sont notamment les personnes qui prodiguent les premiers soins par téléphone dans des moments cruciaux, par exemple en donnant les instructions pour amorcer des manœuvres de réanimation, en cas d'étouffement ou encore pour préparer un accouchement, en attendant l'arrivée de l'ambulance ou des premiers répondants et répondantes. Maillon tout aussi essentiel au sein d'Urgences-santé, les employé-es de bureau assurent pour leur part tout le soutien administratif. Ils voient, entre autres, à combler les effectifs des paramédics, des employé-es de soutien et des RMU. Ils œuvrent à l'informatique, à l'entretien général, aux comptes clients et à la facturation, ainsi qu'aux services des salaires et des ressources humaines.

SOURCE CSN

