L'icône du Hockey s'allie avec le chef de file canadien du prêt-à-manger pour inspirer un style de vie simple et savoureux

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Repas WeCook, le choix #1 de service de livraison de repas prêts-à-manger au Canada, est fier d'annoncer que P.K. Subban, idole du hockey et personnalité admirée, devient son tout premier ambassadeur. Connu pour son dynamisme, sa passion et son engagement envers l'excellence, P.K. incarne la mission de Repas WeCook de permettre aux Canadiens d'opter pour un style de vie plus santé et équilibré avec de délicieux repas prêts-à-savourer.

« Décider de rejoindre la famille Repas WeCook a été facile, » a dit P.K. Subban. « En tant que personne toujours en mouvement, je connais l'importance de faciliter une bonne alimentation à base d'ingrédients de qualité. Par-dessus tout, je crois que de la nourriture simple et incroyablement délicieuse a le pouvoir d'alimenter votre journée et de toujours vous garder à votre meilleur. Avec Repas WeCook, c'est facile de profiter de repas satisfaisants et savoureux sans devoir sacrifier sur le temps ou la qualité et je suis excité de partager ça avec les Canadiens. »

Ce partenariat marque une étape importante pour Repas WeCook, qui est basé au Québec, et qui continue d'accroître sa présence à travers le Canada en ciblant particulièrement le marché ontarien. En s'associant avec l'un des athlètes les plus emblématiques du pays, qui a des liens solides avec les deux provinces, Repas WeCook vise à rejoindre les Canadiens qui recherchent la simplicité sans sacrifier la qualité ou le niveau d'expérience culinaire.

Le partenariat commencera avec le repas WeCook signature de P.K., Le 'Power Bowl de P.K.', mettant en vedette du poulet grillé mariné avec du sirop d'érable local et de la sauce buffalo épicée. Le tout est servi avec une casserole de patates douces, des brocolis vapeur, du riz brun et des haricots. Développé en collaboration avec le chef exécutif de Repas WeCook, Gabriel Drapeau, ce repas savoureux et équilibré sera disponible durant quatre semaines consécutives à compter du 16 mars 2025 et reviendra périodiquement au cours de l'année, offrant un mélange parfait d'ingrédients riches en macronutriments aux personnes qui veulent une dose d'énergie pour leur journée.

« P.K. est un foodie, alors le voir se joindre à la famille Repas WeCook fait tout simplement du sens » a dit Michel Gagné, président et chef de la direction, Repas WeCook. « Sa détermination, son authenticité et son engagement envers la communauté s'alignent parfaitement avec les valeurs de Repas WeCook. Nous sommes ravis de l'avoir dans notre équipe pour nous aider à inspirer les gens à travers le pays à adopter une façon de vivre délicieuse et plus pratique. »

En occupant ce rôle, P.K. va aussi prendre part à différentes campagnes marketing, incluant du contenu numérique, des activations sur les réseaux sociaux, et des événements exclusifs visant à inspirer les Canadiens à faire de Repas WeCook une partie intégrante de leur quotidien.

À propos de Repas WeCook

Fondé en 2013, Repas WeCook est rapidement devenu le chef de file du prêt-à-manger, offrant des repas de qualité supérieure, des collations santé et protéinées, des jus/smoothies et divers produits d'épicerie. Avec une croissance remarquable de 1000 % depuis 2020, l'entreprise a créé plus de 600 emplois, consolidant ainsi sa position au premier rang de l'industrie. Basé à Montréal avec deux centres de production, WeCook livre annuellement 4,5 millions de repas en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Leurs menus hebdomadaires de 15 recettes méticuleusement élaborées incarnent le soin que WeCook apporte à la préparation de repas prêts-à-manger frais et savoureux pour un nombre grandissant de Canadiens.

