MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - Déterminée à consolider sa position de leader du prêt-à-manger au Canada, la compagnie montréalaise WeCook est fière d'annoncer la nomination de Jean Bédard sur son conseil d'administration. Véritable pilier de l'industrie alimentaire, M. Bédard rejoint WeCook à un moment clé de son expansion nationale et de sa transformation stratégique.

Michel Gagné, président-directeur général de WeCook (à gauche) et Jean Bédard (à droite). (Groupe CNW/WeCook)

« Chez WeCook, nous bâtissons l'avenir du prêt-à-manger. Pour y parvenir, nous nous entourons des meilleurs talents, » déclare Michel Gagné, président-directeur général de WeCook. « L'expertise de M. Bédard, combinée à notre vision d'innovation, nous permettra d'accélérer notre croissance et d'élever encore davantage les standards de l'industrie. »

Par son apport stratégique, M. Bédard accompagnera WeCook dans ses projets d'expansion et de diversification, partageant son expertise avec une équipe résolument tournée vers le développement.

« Soutenir des entrepreneurs d'ici fait partie de mon ADN. WeCook est une compagnie locale qui incarne une vision ambitieuse et porteuse d'avenir. Je suis fier de pouvoir accompagner cette compagnie en pleine ascension, » affirme Jean Bédard.

Avec cette nouvelle nomination, WeCook réaffirme son intention de redéfinir l'expérience du prêt-à-manger au Canada. Forte d'une croissance soutenue, l'entreprise multiplie les initiatives : lancement de nouvelles gammes, investissements technologiques et expansion dans de nouveaux marchés.

À propos de M. Bédard

Président et chef de la direction de Groupe Grandio - l'une des plus grandes alliances de restaurateurs du Québec -, M. Bédard est un homme d'affaires respecté dans l'industrie de la restauration et très engagé dans sa communauté. Pendant plus de 30 ans, il a dirigé avec brio le Groupe Sportscene (La Cage - Brasserie Sportive, Moishes, etc.), maintenant devenu Groupe Grandio. Diplômé de HEC Montréal et comptable agréé de formation, il est reconnu pour son flair entrepreneurial et sa capacité à faire croître et rayonner les marques d'ici.

À propos de Wecook

Fondée en 2013, WeCook est le leader des repas prêts-à-manger, offrant des repas, collations et boissons fraîchement livrés en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Avec une croissance de 1 000 % depuis 2020 et plus de 400 emplois créés, l'entreprise basée à Montréal exploite deux centres de production et livre 4,5 millions de repas par an. Son menu hebdomadaire de 15 recettes soigneusement élaborées reflète son engagement envers la qualité, la saveur et la simplicité.

SOURCE WeCook

