« Je suis emballé de l'intérêt suscité par cette ronde de financement alors que le succès de WeCook au Québec ne se dément pas et que nous observons une croissance fulgurante des ventes en Ontario, et ce, moins d'un an après le lancement de notre offre dans cette province. Nous gardons le cap sur notre objectif de devenir l'entreprise la plus importante du secteur du prêt-à-manger livré à domicile au Canada, ce qui se traduira notamment par une expansion dans l'Ouest canadien en 2022 », a déclaré M. Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Repas WeCook.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre association avec WeCook, dont la performance opérationnelle et financière est tout à fait remarquable. L'exécution disciplinée de la stratégie d'affaires et la capacité à produire des résultats probants reflètent les compétences solides et la rigueur des deux jeunes entrepreneurs à la tête de l'entreprise qui possèdent des connaissances approfondies tant en matière de transformation alimentaire qu'en marketing numérique », a mentionné Mme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital.

« La feuille de route de WeCook au cours des dernières années est impressionnante et les derniers mois ont également permis de démontrer la qualité de l'équipe en place qui a su faire face à une forte hausse de la demande et aux différents enjeux liés à la pandémie. Nous sommes donc ravis de soutenir ce leader technologique des plats préparés livrés à domicile dans la réalisation de son ambitieux plan de croissance à l'échelle canadienne », a déclaré Channt Chea, directeur principal, Groupe Technologie et Innovation à la Banque Nationale.

Un modèle d'affaires robuste dans un marché en pleine expansion

Les investissements effectués lors des dernières années ont notamment permis à WeCook de bâtir une structure opérationnelle robuste, lui permettant de répondre efficacement à la hausse des ventes de 300 % sur une base annualisée par rapport à l'exercice financier précédent. De plus, le modèle d'affaires de l'entreprise est parfaitement adapté à la transition durable vers le commerce en ligne qui s'opère actuellement, dans un marché canadien de la livraison alimentaire en ligne en forte croissance évalué à près de cinq milliards de dollars annuellement.

Afin de poursuivre son expansion, WeCook s'appuie sur les grands piliers qui contribuent à son succès :

une expertise poussée en transformation alimentaire jumelée à des usines à la fine pointe de la technologie ;

un souci de tous les instants quant à la qualité des produits et à la satisfaction de la clientèle ;

une excellence en matière de marketing numérique, notamment un coût d'acquisition de clients très bas comparativement à la concurrence ;

une gestion opérationnelle serrée et une plateforme de ventes en ligne performante ;

une équipe de direction engagée, disciplinée et compétente.

Dans le cadre de la ronde de financement qui vient d'être conclue, WeCook a été appuyé par Raymond Chabot Grant Thornton qui a agi à titre de conseiller financier exclusif.

À propos de Repas WeCook

Fondée en 2013, Repas WeCook est le leader québécois du prêt-à-manger livré frais à domicile. L'entreprise compte sur un solide réseau de livraison à l'échelle du Québec et de l'Ontario ainsi que sur une centaine de points de cueillette. Forte de plus de ses 400 employés œuvrant dans ses usines de transformation alimentaires situées à Saint-Hyacinthe et à Dorval, Repas WeCook rejoint près de 20 000 clients grâce à sa plateforme de vente en ligne et prépare près de 2,5 millions plats annuellement. Repas WeCook compte environ 65 000 abonnées Facebook et 35 000 abonnés Instagram. https://www.wecookmeals.ca

