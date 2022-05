À l'approche de la Journée mondiale contre la faim, Repas-partagé, une entreprise à vocation sociale primée, et SkipTheDishes, le réseau de livraison de nourriture le plus grand et le plus populaire au Canada, se retrouvent autour de la table pour se lancer sur l'enjeu important de l'insécurité alimentaire et invitent les Canadiens à prendre part à leur deuxième campagne annuelle Nourrir l'esprit .

En proposant des histoires, des activités de coloriage, de collage et de création littéraire, la trousse d'activités Nourrir l'esprit offre des activités amusantes aux enfants et permet d'encourager des discussions intéressantes de l'école à la maison. Pour chaque activité soumise, Skip fera un don de cinq repas à des enfants dans le besoin et lancera la campagne avec un don initial de 25 000 $ à Repas-partagé.

« L'insécurité alimentaire reste un enjeu important pour les personnes et les familles à travers le monde et ici, chez nous », affirme Julia Hunter, directrice exécutive de Repas-partagé. « C'est pourquoi notre campagne Nourrir l'esprit, en partenariat avec SkipTheDishes, est indispensable pour encourager des discussions et donner aux jeunes les moyens de s'informer sur l'intersectionnalité des problèmes systémiques auxquels nous sommes confrontés, notamment la faim et la pauvreté. »

Les parents, tuteurs et enseignants peuvent télécharger la trousse d'activités que les enfants peuvent compléter à la maison ou en classe. Les activités complétées peuvent être soumises en ligne sur le site mealshare.ca/nourrirlesprit . La trousse d'activités est conçue pour les élèves de la maternelle à la sixième année et vise à éduquer et à motiver les enfants grâce à un contenu amusant et informatif. La date limite de soumission est le 10 juin 2022.

« En restant fidèle à nos racines canadiennes, Skip s'engage à redonner à des organisations ayant un impact direct chez nous, et à aider à nourrir les familles à travers le pays », déclare Kevin Edwards, PDG de SkipTheDishes. « En poursuivant notre partenariat avec Repas-partagé, nous espérons contribuer à favoriser les discussions au sujet de l'insécurité alimentaire et aider à sensibiliser les gens à cet enjeu important. »

À propos de Repas-partagé

Un enfant sur cinq est confronté à l'insécurité alimentaire au Canada et nous ne tolérons pas cette réalité. Repas-partagé a pour mission de s'assurer qu'aucun enfant ne souffre de la faim. Depuis nos débuts en 2013, nous avons fourni plus de 5,3 millions de repas grâce à notre modèle simple « Achetez-en un, donnez-en un » qui permet de convertir facilement un repas au restaurant en un don au suivant. Pour chaque article du menu Repas-partagé acheté dans un restaurant partenaire, un repas est fourni à un jeune dans le besoin grâce à notre réseau de partenaires de bienfaisance.

À propos de SkipTheDishes

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de clients à plus de 47 000 partenaires restaurateurs au Canada. Nourrir l'esprit est une autre façon pour Skip de continuer à soutenir les Canadiens à travers la pandémie et au-delà.

