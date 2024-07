BRANTFORD, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La Ville de Brantford a officiellement rouvert le tronçon récemment amélioré du sentier du pont Lorne, qui fait partie du sentier SC Johnson à Brantford.

Le gouvernement fédéral a investi 450 000 $ dans ce projet d'amélioration du sentier. Les travaux consistaient à modifier le tracé du sentier sur environ un kilomètre sous le pont Lorne, à proximité de la rivière Grand et à l'écart du remblai. Le tronçon amélioré du sentier sera plus facile à utiliser pour les cyclistes et les piétons, puisqu'il les éloignera de la pente abrupte. Le projet comprenait également la plantation de nouveaux arbres et arbustes, ainsi que l'installation de nouveaux bancs.

Ce projet contribuera à assurer la sécurité des résidents sur ce sentier très fréquenté à Brantford, en plus de leur permettre de se déplacer plus rapidement.

Citations

« Le pont Lorne relie le centre-ville de Brantford au quartier de West Brant, ce qui en fait une voie de transport essentielle pour de nombreux résidents. Ce projet de réalignement du sentier polyvalent relié à ce pont permettra à tous ceux qui l'utiliseront de se déplacer d'une manière plus fluide et plus sûre.»

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Je suis extrêmement heureux de la réouverture des sentiers du ruisseau D'Aubigny et du pont Lorne. Ils offriront aux résidents et aux visiteurs davantage de possibilités de rester actifs et de profiter de la beauté de Brantford. La Ville est très reconnaissante du soutien financier qu'Infrastructure Canada et le ministère de l'Infrastructure de l'Ontario lui ont accordé pour l'aider à améliorer la sécurité et l'accessibilité de ces sentiers tant appréciés. »

Kevin Davis, maire de la ville de Brantford

Faits en bref

Le gouvernement fédéral a investi jusqu'à 450 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la Ville de Brantford a fourni jusqu'à 300 000 $.

a fourni jusqu'à 300 000 $. Le gouvernement du Canada alloue jusqu'à 161 460 $ au projet de restauration du sentier du ruisseau D' Aubigny , situé à proximité, et le gouvernement de l' Ontario y consacre jusqu'à 40 365 $.

alloue jusqu'à 161 460 $ au projet de restauration du sentier du ruisseau D' , situé à proximité, et le gouvernement de l' y consacre jusqu'à 40 365 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent notamment de créer des possibilités d'emploi, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Sharon Sayles, Spécialiste des communications, Ville de Brantford, 519-759-4150, poste 5218, [email protected]