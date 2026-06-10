Réouverture du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) - Une décision structurante pour les régions et les communautés

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue la décision du gouvernement de rouvrir le Programme de l'expérience québécoise (PEQ), une mesure attendue qui répond directement aux préoccupations exprimées par le milieu municipal au cours des derniers mois.

Cette réouverture, accompagnée d'une clause de droits acquis claire et efficace, permet d'éviter des ruptures de parcours pour des personnes déjà engagées dans un projet d'établissement au Québec. Il s'agit d'un geste concret qui reconnaît l'importance de la prévisibilité des règles et de la stabilité pour les travailleurs et travailleuses ainsi que pour les employeurs.

Rappelons qu'en février dernier, les municipalités se sont mobilisées, notamment dans le cadre du mouvement des Cœurs bleus, afin de réclamer une transition ordonnée entre le PEQ et le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Sur le terrain, les impacts d'un resserrement abrupt des règles se faisaient déjà sentir, particulièrement dans les régions où la rareté de la main-d'œuvre met sous pression les services essentiels et le développement économique.

Pour l'UMQ, le message est sans équivoque : les personnes immigrantes déjà intégrées font partie de la solution aux défis que vivent les communautés.

« Cette décision arrive à point nommé pour l'ensemble du Québec. On ne peut pas se priver de personnes déjà bien intégrées, qui parlent français, qui étudient, travaillent et contribuent activement à la vitalité de nos milieux. La réouverture du PEQ permet d'assurer une continuité essentielle et d'éviter des pertes de main-d'œuvre que nos communautés ne peuvent se permettre. » a déclaré monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'UMQ poursuivra ses représentations afin que les politiques d'immigration tiennent pleinement compte des réalités régionales et soutiennent concrètement la capacité des municipalités à attirer, accueillir et retenir les talents.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec, Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]