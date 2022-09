1200 personnes célèbrent l'aréna rénovée et le retour de Raymond Bourque à Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Plus de 1200 personnes ont franchi les portes de l'aréna Raymond-Bourque, le 3 septembre dernier, pour sa grande fête de réouverture. Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, la vice-présidente du comité exécutif, responsable du Service des grands parcs, du mont Royal et des sports et mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, l'ex-hockeyeur et membre du Temple de la renommée du hockey, Raymond Bourque, la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, la présidente, chef de direction et entraîneure, Centre 21.02, Danièle Sauvageau, et l'ex-gardienne de but de l'équipe nationale de hockey féminin Kim St-Pierre ont procédé à la mise au jeu marquant officiellement la réouverture de l'installation en présence des principaux partenaires du projet et des membres du conseil de Saint-Laurent.

Mise au jeu le 3 septembre dernier marquant officiellement la réouverture de l’aréna Raymond-Bourque en présence de la légende du hockey qui a fait ses débuts à Saint-Laurent, mais aussi de Danièle Sauvageau, Kim St-Pierre, des élus de Saint-Laurent et de la représentante de la Ville de Montréal, ainsi que des représentants du Club de patinage artistique de Saint-Laurent, de Hockey Saint-Laurent et de Ringuette Saint-Laurent. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

Le patinage libre et des animations variées étaient à l'honneur pour cet événement. Dès 12 h 30, petits et grands ont ainsi pu assister à des spectacles et à des démonstrations du Club de patinage artistique Saint-Laurent, de Hockey Saint-Laurent et de Ringuette Saint-Laurent, les trois clubs laurentiens usagers de l'aréna Raymond-Bourque. La fête s'est poursuivie par une présentation ludique du rôle d'une surfaceuse pour se conclure par un spectacle du collectif Les 7 doigts.

Financement

Rappelons que les travaux ont été rendus possibles dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, lequel cible les 34 arénas de la Ville. Le chantier représente un investissement de 28,8 M$. Il a été financé à 65,23 % par le Service des grands parcs, du mont Royal et des sports de la Ville de Montréal et à 34,77 % par Saint-Laurent. Une aide financière de 7 500 000 $, qui se répartit dans les mêmes proportions, a de plus été accordée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

