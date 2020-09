Rentrée universitaire : Le premier projet de logement étudiant coopératif de Montréal ouvre ses portes

« Ce projet représente un nouveau modèle de logement étudiant abordable et hors campus, qui ne ressemble en rien aux résidences traditionnelles de type dortoir ou maison de chambres, affirme Laurent Levesque, directeur général de l'UTILE. Ce nouveau type de logement étudiant permet de répondre aux besoins souvent oubliés des 100 000 locataires universitaires de Montréal qui ne vivent pas en résidence », renchérit-il.

Pandémie et crise du logement

« Malgré la pandémie qui réduit l'affluence étudiante à Montréal, nous n'avons eu aucune difficulté à louer nos logements à la population étudiante, ce qui à notre avis est un signe que la crise du logement est toujours bien présente, explique Laurent Levesque. C'est pourquoi l'UTILE est fière d'augmenter la disponibilité de logements abordables pour les étudiants et étudiantes », ajoute-t-il.

Montage financier

Le projet au coût global de 18 M$ est une initiative de l'UTILE et de l'association étudiante de Concordia (CSU), qui y a injecté 1,85 M$. Il compte comme partenaires gouvernementaux la Ville de Montréal, qui a accordé une subvention de 1,6 M$, et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui a investi 3 M$. Les autres partenaires financiers majeurs sont la Fiducie du Chantier de l'économie sociale (1,5 M$), le Fonds d'investissement pour logement étudiant (2 M$) et la Caisse d'économie solidaire Desjardins (7,7 M$). Finalement, il compte comme commanditaires l'Université Concordia (150 000 $) et Desjardins (200 000 $).

L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) est une entreprise d'économie sociale fondée en 2013. Sa mission consiste à développer, étudier et promouvoir le logement étudiant abordable au Québec. En plus de ce projet, elle développe présentement à Montréal et Trois-Rivières deux projets immobiliers totalisant plus de 250 unités.

