Rentrée universitaire : l'UQAM anime le Quartier latin avec une programmation musicale francophone éclatante

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - La rentrée de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) se fera sous le signe de la culture au rythme d'une programmation musicale francophone des plus vibrantes. La communauté étudiante et le grand public pourront assister à des concerts gratuits en plein air sur la place Pasteur du 3 au 5 septembre, dans le cadre de la Grande rentrée de l'UQAM.

Université urbaine par excellence, l'UQAM entend faire vivre l'effervescence montréalaise à son meilleur. Grâce à l'apport de CHOQ, la radio étudiante de l'Université, et à l'appui du Partenariat du Quartier des spectacles, de la Société de développement commercial du Quartier latin et de la Fondation de l'UQAM, des artistes de premier plan de la scène musicale francophone se produiront au cœur du Quartier latin, sur la place Pasteur et la rue Saint-Denis, devant le campus de l'UQAM.

Programmation

3 septembre

19 h 15 | Super Plage

Cet artiste propose un son envoûtant flirtant avec le nu-disco. Son style house pop fait danser les noctambules jusqu'au bout de la nuit. Super Plage met de l'avant la langue française et les artistes féminines de son entourage afin de créer un univers éclaté, ludique et coloré.

20 h 30 | comment debord

Ayant tourné aux quatre coins du Québec à la suite de la sortie de leur premier album en 2020, ce groupe montréalais est de retour sur les planches avec un spectacle rock décontracté et rassembleur. Comment debord explore sans complexe les textures chaleureuses de la musique des années soixante-dix, pigeant dans le folk et le rock alternatif contemporain, y apposant avec justesse des textes poétiques attachants.

4 septembre

21 h | DJ White Socks

À la suite de la sortie remarquée de son premier album Aequanimitas, DJ White Socks présentera ses propres morceaux pour la première fois sur scène. Pour l'occasion, il sera rejoint tant par des poids lourds de l'industrie -- Lova, Raccoon, 20some (Dead Obies) -- que des prodiges de la scène locale émergente -- Kamilou, Young Rose, Jimmie D, KaMa, Nawfal, JRed The Doctor, RVLR Magz, Pres One, Neimo. En parallèle à sa carrière musicale, il poursuit une maîtrise en science politique à l'UQAM.

5 septembre

17 h | DJ Yuki aux Jardins Gamelin

Figure établie des soirées métropolitaines, DJ Yuki amorce la soirée qui se poursuit à 19 h par le Bingo Show par Rainbow Drag. La fièvre du disco est au rendez-vous, avec notamment, des costumes flamboyants, un boulier brillant et des performances électrisantes. L'événement est gratuit et les cartes de bingo seront disponibles sur place. Il faut avoir 18 ans et plus pour participer. La soirée se terminera au rythme de DJ Yuki.

Place Pasteur - Grand concert de la rentrée

19 h 30 | Sheenah Ko

Après une carrière internationale de claviériste itinérante réussie, Sheenah Ko canalise maintenant son talent dans la production de musique riche et harmonieuse, fusionnant ses compétences en synthétiseurs analogiques, en chant et en production de rythmes. Sa musique innovante qui mélange le pop et l'électro emmène l'auditeur dans un voyage captivant et éclaté.

20 h 45 | Le Roy, La Rose et Le Lou[p]

Après un succès monstre aux Francos de Montréal 2022 et une tournée à l'automne 2023, Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy remontent sur scène pour présenter une ultime fois le spectacle Le Roy, La Rose et Le Lou[p]. Si le titre rappelle le mythique concert de la Superfrancofête de 1974, c'est bien parce que ces trois artistes vous promettent une soirée historique.

Autres activités

En plus de la programmation musicale présentée par CHOQ, diverses activités extérieures sont au menu : épluchette de maïs, jeux d'adresse, yoga matinal, improvisation, atelier de création, prestation de l'équipe de cheerleading des Citadins de l'UQAM, zoothérapie et plusieurs prestations de DJ et autres performances aux Jardins Gamelin.

La programmation détaillée est disponible en ligne.

Partenaires

La tenue de la Grande rentrée de l'UQAM est organisée avec le soutien de précieux partenaires : CHOQ, le Partenariat du Quartier des spectacles, la Société de développement commercial du Quartier latin, ainsi que Desjardins grâce à sa contribution à la Fondation de l'UQAM.

