Rentrée syndicale : une année de congrès et de centenaire pour la CSN

MONTRÉAL, le 3 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans un monde du travail en pleines mutations que la CSN tiendra son 66e congrès, du 25 au 29 mai prochain. Ce rendez-vous triannuel marquera également le début de la commémoration du centenaire de la centrale syndicale, fondée en 1921.

« Nous constatons d'importantes transformations de nos milieux de travail », a indiqué d'emblée le président de la CSN, Jacques Létourneau, lors de la conférence de presse annuelle de la centrale syndicale. « L'évolution technologique, en particulier en matière d'informatisation et de robotisation, a un effet considérable sur les procédés de production. La crise climatique que nous traversons nous oblige également à réduire notre empreinte énergétique, tout en nous assurant que cette transition s'effectue de façon juste pour les travailleuses et les travailleurs. Enfin, ces transformations s'effectuent dans un contexte où les pénuries et la rareté de main-d'œuvre touchent l'ensemble de nos entreprises. Voilà pourquoi nous souhaitons profiter de notre

66e congrès pour réfléchir avec nos syndicats aux défis et aux perspectives offertes par ces importants changements, et ce, autant en matière de négociation que de mobilisation et de syndicalisation. »

Ce congrès marquera également le coup d'envoi des activités soulignant le centenaire de la CSN, qui s'échelonneront jusqu'en septembre 2021. « Peu d'organisations québécoises peuvent se targuer d'avoir traversé 100 ans d'histoire. Nous désirons profiter de cet anniversaire pour célébrer l'évolution du travail et des conditions dans lesquelles nous l'exerçons. Grâce aux luttes que nous avons menées, tant sur le plan du travail que sur le plan social, nous sommes loin des conditions dans lesquelles vivaient les allumetières de Hull, même si beaucoup d'améliorations sont encore nécessaires », a souligné Jacques Létourneau.

Négociations à venir

L'année 2020 sera bien sûr marquée par les négociations du secteur public. La CSN y représente 150 000 travailleuses et travailleurs des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et des organismes gouvernementaux. Alors que les organisations syndicales demandent un important rattrapage salarial et une amélioration des conditions de travail et de pratique, le gouvernement Legault déposait, il y a quelques semaines, des offres qui condamneraient les travailleuses et les travailleurs du secteur public à un appauvrissement supplémentaire. « Le premier ministre et son président du Conseil du trésor doivent comprendre que pour attirer et maintenir la main-d'œuvre dont nos services publics ont cruellement besoin, un sérieux coup de barre s'impose, a mentionné le président de la CSN. Espérons que les négociations qui s'amorcent seront l'occasion de régler les problèmes récurrents que nous rencontrons, et ce, dans un souci d'améliorer la qualité et l'accessibilité aux services publics auxquels la population québécoise est en droit de s'attendre. »

Plusieurs renouvellements de conventions collectives sont également à prévoir du côté parapublic, notamment dans les secteurs universitaire, préhospitalier, de la petite enfance et des agents correctionnels. Le secteur privé n'est pas en reste : d'importantes négociations coordonnées auront lieu dans les milieux de l'hôtellerie et de l'alimentation, entre autres. Au total, plus des deux tiers des membres de la CSN seront en négociation au cours de l'année 2020.

Dossiers en cours

Plusieurs dossiers d'importance qui chemineront à l'Assemblée nationale auront une attention toute particulière de la centrale syndicale. C'est le cas de la réforme des lois en matière de santé et de sécurité du travail. « Nos lois n'ont pas été revues depuis une quarantaine d'années, a déploré M. Létourneau. Alors que le Québec était chef de file à l'époque en matière de santé et sécurité, il traine aujourd'hui en queue de peloton. Nous avons été clairs avec le ministre du Travail, Jean Boulet : nous devons impérativement étendre les mécanismes de prévention à l'ensemble des milieux de travail et mettre à jour - pour la première fois depuis 1985! - la liste des maladies professionnelles reconnues, notamment en incluant les maladies d'ordre psychologique. » En plus de maintenir le programme de maternité sans danger continuellement remis en question par les employeurs, la CSN exigera des mesures pour déjudiciariser le régime d'indemnisation.

L'actualité des dernières semaines, avec la mise sous protection du Groupe Capitales Médias contre ses créanciers, a démontré le manque flagrant de protection des régimes de retraite lors de faillite. « Depuis l'automne, nous avons évalué plusieurs pistes pour tenter d'amoindrir les conséquences extrêmement malheureuses de cette situation sur les retraités du Groupe Capitales Médias ainsi que sur de nombreux travailleurs actifs, qui ont perdu près de 30 % de leur rente, a précisé Jacques Létourneau. Les transactions entre les administrations antérieures font évidemment partie des pistes que nous analysons. Mais, au risque de me répéter, jamais la CSN n'acceptera de prendre le blâme pour la terminaison des régimes de retraite du Groupe Capitales Médias. »

La CSN suivra de près la poursuite des travaux parlementaires entourant le projet de loi 40 portant sur les commissions scolaires. « Nous l'avons maintes fois répété : ce n'est pas d'un brassage de structures dont nous avons besoin, mais d'une réelle consultation sur la place qu'occupe l'école publique dans notre société et les ressources que nous devons y consacrer afin d'assurer la réussite scolaire de toutes et de tous. Dans le même ordre d'idées, nous attendons impatiemment des mesures concrètes pour augmenter le nombre de places en CPE et en milieu familial régi pour l'ensemble de nos tout-petits. »

Entre autres dossiers, la CSN s'intéressera de près au plan d'électrification et de lutte aux changements climatiques promis par le gouvernement Legault ainsi qu'aux travaux portant sur la réforme du mode de scrutin. La révision du programme de l'expérience québécoise, dont les débuts furent pour le moins cahoteux, sera également suivie de près.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

