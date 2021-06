Rentrée scolaire : un plan préliminaire accueilli avec joie

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés accueille favorablement le plan préliminaire pour la rentrée 2021, présenté ce matin par le ministre de l'Éducation. Après avoir déployé des efforts soutenus pour fournir des services éducatifs et un accompagnement de qualité à leurs élèves depuis le printemps dernier, les écoles privées entrevoient ce retour à une certaine normalité avec enthousiasme. Entre autres, on se réjouit à l'idée que les élèves pourraient ne plus avoir à porter le masque en tout temps et au retour des différentes activités qui ponctuent la vie scolaire et qui ont dû être modifiées ou mises sur la glace depuis plus d'un an.

« Les écoles privées ont fait preuve d'agilité pour s'ajuster aux différentes contraintes et aux multiples revirements de situation liés à la pandémie, explique David Bowles, président de la Fédération. Le contexte nous a forcés à innover et à mettre en place différentes initiatives, dont certaines vont perdurer à la suite de la pandémie. Nous avons dû faire les choses autrement et cela nous a permis d'apprendre et de progresser comme équipe-école. Ce sera un retour à une normalité améliorée que nous pourrons vivre dès la prochaine rentrée. »

Toutefois, la Fédération est bien consciente que ces orientations prennent en compte le fait qu'à la rentrée scolaire, 75 % de la population de 12 ans et plus aura été vaccinée. Dans cette optique, les écoles privées travaillent de concert avec les directions régionales de la santé publique afin de soutenir la campagne de vaccination auprès des jeunes de 12 à 17 ans.

« Il est encore trop tôt pour crier victoire et nous sommes bien conscients que nous devons être prêts à des changements à ce plan de la rentrée, selon l'évolution du virus et de la campagne de vaccination, explique David Bowles, président de la Fédération. Comme nous le faisons depuis le début de la pandémie, nous allons préparer différents scénarios pour être prêts à toute éventualité et nous assurer que nos élèves aient accès à des services éducatifs de qualité et à un accompagnement soutenu, peu importe ce qui arrive. »

La Fédération accueille avec joie les mesures prévues pour un suivi rigoureux de la qualité de l'air dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires. En effet, le ministère de l'Éducation a annoncé que des lecteurs de CO 2 seront installés le plus rapidement possible pour un monitorage informatique en continu de la qualité de l'air dans les classes.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 140 écoles secondaires, 112 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par plus de 122 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés

Renseignements: Pour information et demande d'entrevue : Geneviève Beauvais, Tél. : 514 381-8891, poste 238, Cell. : 514 216-5847, [email protected]

Liens connexes

https://www.feep.qc.ca/