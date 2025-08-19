Rentrée scolaire : la faim frappe à la porte des écoles partout au Québec

BOUCHERVILLE, QC , le 19 août 2025 /CNW/ - Alors que des milliers d'élèves s'apprêtent à retourner sur les bancs d'école, une dure réalité s'impose : le Club des petits déjeuners, acteur important en alimentation scolaire, observe un nombre record d'enfants fréquentant les programmes de petits déjeuners qu'il soutient. En effet, au moins un enfant sur deux au Québec affirme ressentir la faim dès son arrivée à l'école presque tous les jours1. Devant cette urgence, l'organisme lance une campagne de levée de fonds et appelle la population québécoise à se joindre au mouvement de solidarité pour nourrir les enfants.

Dans un contexte d'insécurité alimentaire accrue, l'envolée des prix des aliments, la hausse du coût de la vie et l'impact des tarifs douaniers, les familles québécoises font face à des choix impossibles, affectant le bien-être des enfants et leur capacité d'apprendre. Depuis 2019, la proportion d'enfants vivant dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire au Québec est passée de 19,8 % à près de 28 % en 20242, illustrant une hausse préoccupante au cours des dernières années. Malgré les récents engagements du gouvernement du Québec, cette crise crée une pression considérable sur les écoles et les organismes tels que le Club, qui sont de plus en plus sollicités.

« Derrière ces chiffres se cache un potentiel immense : des talents, des voix, des rêves qui sont à risque faute d'accès à des aliments nutritifs. Les programmes de petits déjeuners ne sont pas une solution universelle à la conjoncture actuelle, mais demeurent une intervention salutaire pour des milliers d'élèves durant l'année scolaire », affirme Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Chaque enfant mérite une chance égale de réussite, peu importe ses circonstances », souligne-t-il.

À table pour l'égalité des chances

Le Club des petits déjeuners et ses partenaires communautaires ont constaté une augmentation moyenne de 20 % du nombre d'enfants rejoints par les programmes de petits déjeuners existants au cours des dernières années, dans les quatre coins de la province. Aujourd'hui, au Québec, près de 99 000 enfants bénéficient d'un petit déjeuner nutritif grâce à plus de 600 programmes d'alimentation scolaire soutenus par le Club, et la demande ne cesse de croître. « Nous reconnaissons les efforts déployés par le gouvernement du Québec, notamment par le biais du Programme national d'alimentation scolaire, qui ont joué un rôle important pour aider les écoles à répondre aux besoins grandissants. Malgré les avancées, l'apport de tous les secteurs est essentiel pour maintenir et étendre le soutien afin d'assurer que chaque enfant ait l'énergie d'apprendre », commente Judith Barry, co-fondatrice et directrice des relations gouvernementales au Club des petits déjeuners. « Qu'ils soient en milieu urbain ou en région éloignée, les élèves méritent l'accès à une alimentation scolaire nutritive pour soutenir leur développement et leur apprentissage. Cet enjeu, c'est l'affaire de tous. » renchérit-elle. En effet, une école sur trois au Québec identifie l'accès à des aliments sains et abordables comme un défi majeur dans son quotidien.

L'éducation est essentielle. Une alimentation nutritive l'est tout autant. Faisons le choix de bien nourrir les enfants à l'école.

Avec ses 30 ans d'existence, le Club des petits déjeuners est fier de mettre les producteurs et transformateurs d'ici au cœur de son approvisionnement et d'offrir une alimentation locale, durable et nutritive aux enfants. À partir de son centre de distribution de Varennes, le Club et ses partenaires aident à rejoindre les enfants et les communautés dans toutes les régions administratives du Québec. Pouvant soutenir un éventail de modèles opérationnels grâce à son réseau de partenaires québécois, le Club souhaite poursuivre son soutien et s'assurer que l'offre nutritionnelle est complète, ce qui inclut l'accès aux aliments des trois catégories du Guide alimentaire canadien (aliments protéinés, fruits et légumes, et aliments à grains entiers) en plus d'appuyer la souveraineté alimentaire des communautés.

Le Club des petits déjeuners invite la population québécoise à joindre le mouvement de solidarité et à croire au pouvoir du petit déjeuner. Dès aujourd'hui, chaque personne peut aider un enfant à atteindre son plein potentiel en textant « CLUB » au 20222 ou en effectuant un don au clubdejeuner.org/rentrée.

Pour cette importante campagne de financement, le Club des petits déjeuners peut également compter sur la générosité des Producteurs de lait du Québec, qui doublera les dons jusqu'au 31 octobre. Pour sensibiliser le public, des publicités seront diffusées en ligne et sur les réseaux sociaux tout au long de la campagne. Ensemble, aidons les enfants à atteindre leur plein potentiel.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec au menu pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

____________________________ 1 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Child well-being outcomes. Consulted on June 3, 2025 2 Statistique Canada. Tableau 13-10-0835-01 Insécurité alimentaire selon certaines caractéristiques démographiques - DOI : https://doi.org/10.25318/1310083501-fra

SOURCE Club des petits déjeuners

CONTACT MÉDIA : Eric Aach, [email protected], 514-569-3594