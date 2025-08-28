Rentrée scolaire : l'UMQ presse Québec de rétablir un financement vital pour sécuriser les abords des écoles

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - En cette semaine de rentrée scolaire, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) rappelle que les municipalités sont en action pour assurer la sécurité des abords des écoles. Plusieurs avancées ont été réalisées dans les dernières années, telles que l'implantation d'une limite de vitesse de 30 km/h autour des écoles, l'obligation d'aménager de manière sécuritaire les zones scolaires et l'ajout de radars photo. Les municipalités sont prêtes à poursuivre la collaboration pour aller plus loin.

Des aménagements comme des trottoirs élargis, des traverses piétonnes bien visibles et des pistes cyclables sécuritaires permettent aux élèves de se déplacer à pied ou à vélo en toute sécurité. En 2023, le gouvernement s'était engagé à soutenir davantage les municipalités dans la mise en place d'aménagements sécuritaires. Or, le gouvernement a récemment réduit le financement du Programme d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), reculant devant ces engagements et limitant ainsi l'impact de cet outil crucial pour les municipalités.

L'UMQ souligne l'avancement du déploiement de 250 nouveaux radars photo sur le territoire du Québec, qui impacteront significativement le respect des limites de vitesse. Or, il est nécessaire de planifier les prochaines étapes en collaboration avec les municipalités et leur permettre de participer pleinement à la sécurité routière locale. Le plan actuel demeure limité, car le Québec continuera d'accuser un retard en la matière.

L'UMQ demande au gouvernement de :

Rétablir le financement annuel de 38 M$ au TAPU jusqu'en 2028, afin de permettre aux municipalités de sécuriser les rues autour des écoles.

Assurer une répartition équitable des radars photo sur le territoire en tenant compte des besoins locaux.

Permettre aux municipalités de participer à l'achat de radars photo lors de prochains appels d'offres.

« Chaque enfant devrait pouvoir se rendre à l'école en toute sécurité, peu importe où il habite. Des rues bien aménagées, avec des trottoirs adaptés et des traverses piétonnes, par exemple, permettent non seulement d'assurer la sécurité, mais de favoriser les déplacements actifs. En cette rentrée scolaire, les municipalités sont au rendez-vous », a déclaré monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec.

