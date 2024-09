Lancement officiel de nouvelles vidéos et de plans de cours pour le personnel enseignant

TORONTO, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Selon l'étude Fidelity 2024 sur les jeunes Canadiens en partenariat avec Ipsos, 78 % des jeunes Canadiennes et Canadiens âgés de 15 à 17 ans ont indiqué qu'il est important pour eux d'apprendre à établir un budget et à gérer leur argent. Pour les aider à atteindre cet objectif, Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) lance du nouveau contenu dans sa série de vidéos Parlons finances , une bibliothèque de vidéos gratuites et captivantes qui aident les étudiants à apprendre les notions de base des placements.

Rentrée scolaire : découvrez les notions de base des placements avec la série Parlons finances de Fidelity (Groupe CNW/Fidelity Investments Canada ULC)

Lancée en 2023, la série Parlons finances est conçue pour les jeunes de la 9e et 10e année (3e ou 4e année du secondaire). Elle peut également être une ressource utile pour les parents et le personnel enseignant qui souhaitent accompagner les jeunes dans leur apprentissage des placements. La série est offerte en français et en anglais sur fidelity.ca et YouTube.

Nouveautés

Deux nouvelles vidéos ont été lancées juste à temps pour la rentrée scolaire : vous y trouverez des sujets comme investir avec l'aide d'un conseiller ou par soi-même, et les frais liés à l'investissement. D'autres vidéos seront publiées dans les semaines à venir!

Des plans de cours pour les membres du personnel enseignant de l' Ontario afin qu'ils puissent utiliser Parlons finances dans leurs cours. Les plans de cours peuvent être utilisés dans le cadre de Développer un esprit d'entreprise (BEM1O), Lancer et gérer une entreprise (BEP2O), Mathématiques de 9e année (MTH1W) et Exploration de carrière (GLC2O), et sont disponibles en anglais et en français.

« Apprendre à investir judicieusement est une compétence fondamentale pour nos jeunes », a déclaré Diana Godfrey, vice-présidente principale, Ressources humaines et Affaires de la société de Fidelity. « Nous savons que les adolescents sont de plus en plus à la recherche de conseils en placement sur les médias sociaux. Il est donc très important de leur fournir de l'information fiable avec les outils nécessaires pour les aider à prendre de bonnes décisions financières, plutôt que de leur dire dans quoi investir. C'est notre objectif avec Parlons finances. »

« Le monde des placements est passionnant, mais peut aussi être intimidant », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing de Fidelity. « Parlons finances commence par les notions de base afin que les adolescents puissent avoir confiance en leurs connaissances en placement et apprendre à épargner pour atteindre leurs objectifs de vie, qu'il s'agisse d'épargner pour des vacances, des études postsecondaires ou une première maison. Nous sommes ravis d'offrir notre expertise en tant que société pour soutenir les jeunes, les parents et le personnel enseignant dans ce parcours. »

En réponse à la récente annonce du gouvernement de l'Ontario concernant l'ajout de la littératie financière pour les élèves de la 10e année en tant qu'exigence d'obtention de diplôme, Parlons finances est une occasion pour les étudiants d'améliorer leurs connaissances en placement. Fidelity soutient l'intérêt accru du gouvernement pour la littératie financière et cherche à devenir un partenaire du secteur dans l'atteinte de cet objectif.

Le travail de Fidelity dans le domaine de la littératie financière va au-delà de la série Parlons finances. L'une des façons dont Fidelity s'engage à améliorer la culture financière est par les efforts de son Comité de bienfaisance. L'éducation est l'un des six domaines d'impact du comité. En soutenant des organismes de bienfaisance comme Passeport pour ma réussite, la Toronto Public Library et la Toronto Foundation for Student Success, pour n'en nommer que quelques-uns, nous aidons les gens à avoir les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour assurer leur bien-être financier.

Pour en savoir plus

Écoutez l'épisode spécial d'aujourd'hui de la webémission En avant à 12 h 30 (HE) pour assister à une discussion captivante sur la littératie en matière de placement et obtenir des analyses sur les jeunes investisseurs. Obtenez également l'avis de Robin Taub, experte en finance personnelle, de Ravina Gill, consultante en conception de solutions d'apprentissage, de Fidelity Fidelity et d'Amy Terrill de BGC Canada.

À propos de Fidelity

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 253 milliards de dollars (au 6 septembre 2024), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

