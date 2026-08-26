Rentrée scolaire 2026-2027 - Des milliers de postes manquants : les cases vides du Tableau de bord représentent des services absents pour les élèves

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À quelques heures de la rentrée scolaire, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) s'inquiète du nombre toujours important de postes à pourvoir dans le réseau. La plus récente mise à jour du Tableau de bord de l'éducation fait état de 1864 postes d'éducatrices et d'éducateurs en milieu scolaire (ÉMS) et de 752 postes de techniciennes et techniciens en éducation spécialisée (TES) à pourvoir au Québec.

Pour la FPSS-CSQ, ces chiffres sont d'autant plus préoccupants qu'ils ne présentent qu'une partie de la situation. La Fédération représente 81 classes d'emplois, et les données rendues publiques ne permettent pas de connaître l'ampleur des besoins chez les préposées et préposés aux élèves handicapés (PEH), les surveillantes et surveillants d'élèves ainsi que chez le personnel administratif, technique et manuel.

« Les postes vacants ne sont pas simplement des cases vides dans un tableau. Derrière chacun d'eux, il y a des services qui ne sont pas offerts, des élèves dont les besoins risquent d'être moins bien pris en charge et des membres du personnel qui doivent absorber une pression supplémentaire. On ne peut pas accepter que cela devienne la nouvelle normalité en éducation de débuter chaque année scolaire avec des centaines, voire des milliers de postes à pourvoir devienne la normalité en éducation », affirme Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

Des effectifs qui ne sont plus dans le réseau

La comparaison avec les effectifs présents à la fin de la dernière année scolaire soulève également des questions. Selon l'analyse des données du Tableau de bord de l'éducation, 834 postes de TES et 632 postes d'ÉMS ne sont plus disponibles par rapport à la fin de l'année dernière, alors que les besoins, eux, sont toujours présents.

La FPSS-CSQ rappelle que lorsqu'il manque de personnel dans une école, les conséquences se font sentir dans toute l'équipe-école. Les élèves voient leurs services diminuer ou leurs besoins être moins bien pris en charge, tandis que les autres catégories de personnel doivent composer avec une pression supplémentaire.

« Quand les équipes sont incomplètes, on passe trop souvent notre temps à gérer les urgences plutôt qu'à faire de la prévention. C'est exactement le contraire de ce que nous devrions chercher à accomplir dans nos écoles. Pour donner les bons services aux élèves, il faut avoir les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment », conclut M. Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements : Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, 514 346-6934, [email protected]