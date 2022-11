Rentrée parlementaire - Remise d'un « plan de session éducatif » aux personnes députées

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'ouverture de la 43e législature à l'Assemblée nationale aujourd'hui, une trentaine de personnes enseignantes étaient présentes sur la colline Parlementaire, à Québec, afin de souhaiter une bonne rentrée aux personnes députées et de leur remettre le plan de session éducatif, Faire de l'éducation la priorité nationale, conçu par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Conçu comme un plan de cours, le document permettra aux personnes députées d'avoir un portrait clair des objectifs, des méthodes pédagogiques et des moyens d'évaluation. Plus précisément, les personnes députées seront appelées, semaine après semaine, à se familiariser avec les enjeux suivants : la négociation nationale 2023, le financement de l'école publique, la pénurie enseignante, l'école à trois vitesses, l'évaluation des apprentissages, la francisation, l'état des infrastructures, etc. Les moyens pédagogiques varieront tout au long de la session : visites d'établissements scolaires lors des semaines de travail en circonscription, lectures obligatoires, etc. En matière d'évaluation, la signature d'un meilleur contrat de travail pour les enseignantes et enseignants, d'ici la fin de la session, représentera 50 % de la note finale.

« Les profs adorent les rentrées : c'est l'occasion de rencontrer les p'tits nouveaux, comme c'est le cas dans cette législature! Nous nous attendons, comme chaque année, à ce qu'un certain nombre d'étudiants présentent des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Mais nous, les enseignantes et enseignants, avons l'habitude de ce genre de situation et savons nous montrer créatifs pour trouver la méthode pédagogique adaptée à l'étudiant. Par ailleurs, certains semblent avoir pris de l'avance, comme le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, en visitant plusieurs établissements scolaires. C'est bien, mais ça ne le dispensera pas d'écouter les solutions proposées par la Fédération, qui représente l'ensemble des 60 000 membres et qui a été mandatée pour parler en leur nom », pointe avec le sourire Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

« Plus sérieusement, cette législature compte plusieurs nouveaux visages et d'autres personnes d'expérience réaffectées à de nouvelles fonctions. La FAE trouvait important de les sensibiliser à une vision juste, égalitaire, accessible et inclusive de l'école publique ainsi qu'aux solutions qu'elle propose pour l'améliorer. C'est pourquoi nous leur soumettons aujourd'hui notre plan de session », explique madame Hubert.

Colline placardée

De plus, la trentaine de personnes enseignantes venues discuter avec les personnes députées ont installé à plusieurs endroits sur la colline, plus tôt en matinée, une vingtaine d'affiches sur lesquelles on pouvait lire : « En cette rentrée parlementaire, priorité nationale = éducation ». Les attentes des enseignantes et enseignants sont élevées envers le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, ainsi qu'envers le premier ministre François Legault. Depuis le 3 octobre, celui-ci a mentionné à maintes reprises que l'éducation serait la « priorité des priorités » de ce mandat. La FAE veillera donc au grain.

Faculté des sciences de l'éducation Département de la cohérence Automne-hiver 2022-2023 Lundi, de 9 h à 11 h





FAIRE DE L'ÉDUCATION UNE PRIORITÉ NATIONALE

Plan de session

Responsable du cours

Nom Mélanie Hubert, présidente de la FAE

Local Salon bleu

Téléphone 514 666-7763, poste 223

Disponibilités Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

Courriel [email protected]

Site Web www.lafae.qc.ca

Les personnes coordonnatrices du cours sont Annie Primeau, vice-présidente à la vie professionnelle, Patrick Bydal, vice-président à la vie politique, Daniel Gauthier, vice-président aux relations du travail, et Benoît Giguère, vice-président au secrétariat, à la trésorerie et à l'administration (y'a pas juste Pierre Fitzgibbon qui a le droit d'avoir des longs titres!).

Mes moyens de communication préférés sont : rencontres officielles à nos bureaux ou aux vôtres (Montréal ou Québec), comités, commissions parlementaires, les médias ou même TikTok.

DESCRIPTION DU COURS

Au cours de la session, vous serez amenés à découvrir les demandes syndicales grâce à des sujets allant de la composition de la classe à la valorisation de la profession enseignante, en passant par la rémunération, la conciliation travail-famille-vie personnelle et plusieurs autres. Sur le thème Viser toujours plus haut, vous découvrirez les différentes solutions proposées par la Fédération autonome de l'enseignement pour régler les problèmes de l'école publique et mettre de l'avant l'éducation comme « priorité des priorités » du gouvernement au pouvoir. Que vous représentiez le parti majoritaire ou l'un des groupes d'opposition, votre expertise et vos connaissances en éducation seront utiles tout au long de la session pour mener à bien les objectifs du cours.

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Comme le chef du parti au pouvoir a mentionné à plusieurs reprises que l'éducation était « la priorité des priorités », ce cours s'imbrique fermement à l'intérieur du programme de la session parlementaire qui débute et se positionne comme essentiel pour la réalisation des objectifs de remise en valeur de l'éducation comme priorité nationale.

PRÉALABLES AU COURS

Être élu ou élue à la 43e législature du Québec

Avoir à cœur la société québécoise et l'école publique

Avoir le courage politique de dénoncer les inégalités sociales et scolaires

OBJECTIFS DU COURS

Objectifs généraux (ou buts du cours ou compétences visées)

De façon générale, le cours vise à remettre l'école publique au cœur des priorités du gouvernement.

Objectifs spécifiques (ou compétences attendues)

De façon plus spécifique, à la fin de la session, vous serez en mesure d'offrir aux personnes enseignantes :

- Une meilleure reconnaissance

- Une meilleure conciliation famille-travail-vie personnelle

- Une meilleure composition de la classe

- Un allègement de la charge de travail

- Des nouvelles dispositions concernant les griefs et l'arbitrage

- De meilleures conditions pour les enseignantes et enseignants à statut précaire

- Un milieu de travail sain

MATÉRIEL REQUIS

Matériel obligatoire :

· Négociation nationale 2023 : cahiers de demandes de la FAE

PONDÉRATION

Visites des établissements : 1 % par bloc de visites d'établissements, pour 5 % de la note finale

Examen intra 10 %

Dépôt des offres patronales : 35 %

Signature de l'entente : 50 %

CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS

Date Contenu du cours Évaluation et notes 29 novembre 2022 Séance 1 Mode SYNCHRONE Négociation nationale 2023 : viser toujours plus haut Objectif : se familiariser avec les demandes syndicales de la FAE. Contenu : salaires équivalents à la moyenne canadienne, indice des prix à la consommation et inflation; composition de la classe; allègement de la tâche; conciliation vie personnelle-travail-famille; précarité; etc. Lectures : les deux cahiers de demandes de la FAE. Demandes intersectorielles, cliquez ici . Demandes sectorielles, cliquez ici . Vous pouvez également les consulter au lafae.qc.ca/negociation-nationale. Conférenciers invités : Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, et Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor. Ouverture de la session parlementaire Remise du plan de session 5 décembre 2022 Séance 2 Mode SYNCHRONE Financer l'école publique à la hauteur des besoins (1) Objectif : mettre fin progressivement au financement public des écoles privées. Contenu : inégalités sociales et scolaires; concepts d'égalité, de gratuité et accessibilité; chances de réussite; (fausse) liberté de choix; sélection des élèves. Lectures : Grand dossier FAE - financement public des écoles privées. Cliquez ici ou visitez le lafae.qc.ca/grands-dossiers . 8 décembre : mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard 12 décembre 2022 Travail en circonscription Visites d'établissements scolaires Objectif : se familiariser avec leurs enjeux locaux et nationaux sur le terrain. Discuter avec les différents personnels scolaires et les élèves. Contenu : écoles primaires. Lectures : congé. 1 % de la note finale 30 janvier 2023 Séance 3 Mode SYNCHRONE École à trois vitesses Objectif : expliquer les fondements de l'école à trois vitesses ainsi que ses conséquences sur les élèves issus de milieux défavorisés. Contenu : inégalités sociales et scolaires, ségrégation scolaire; concepts d'égalité, de gratuité et accessibilité; école à trois vitesses; projets pédagogiques particuliers. Lectures : 1 Anne Plourde, Où en est l'école à trois vitesses au Québec? Note socioéconomique, IRIS, octobre 2022. 2 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION, Remettre le cap sur l'équité, Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2014-2016, Gouvernement du Québec, septembre 2016. 3 Anne-Marie DUCLOS et Philippe HURTEAU,

Inégalité scolaire : le Québec dernier de classe? Note socioéconomique, IRIS, septembre 2017. 4 ÉCOLE ENSEMBLE, Plan pour un réseau scolaire commun, 2022.

6 février 2023 Séance 4 Mode SYNCHRONE Examen intra (1) Objectif : Résumer les demandes des enseignantes et enseignants et les remettre en contexte (pénurie : attraction et rétention).

Nommer les 5 mythes liés au financement public des écoles privées et en expliquer un. Exemple : expliquer comment la ségrégation scolaire ne favorise pas la réussite des élèves.

Démontrer que l'école à trois vitesses réduit l'égalité des chances.

Raconter l'une de vos visites d'établissements et développer une des solutions proposées lors de votre visite. 10 % de la note finale 13 février 2023 Séance 5 Mode SYNCHRONE Pénurie d'enseignantes et enseignants Objectif : expliquer les causes et les conséquences de la pénurie d'enseignantes et d'enseignants au Québec. Identifier des solutions afin de contrer la pénurie. Contenu : moyenne salariale canadienne, rattrapage, structure salariale, échelons, régime de retraite, pouvoir d'achat, incitatifs, autonomie, charge de travail, disponibilités des services professionnels. Lectures : Cahier de demandes syndicales intersectorielles de la FAE . Journées de la persévérance scolaire (13-17 février 2023) 20 février 2023 Séance 6 Mode SYNCHRONE Le décrochage scolaire des filles Objectifs : expliquer les causes et les conséquences socioéconomiques du décrochage scolaire, qui sont plus graves pour les filles. Mettre en place un plan de lutte au décrochage scolaire qui tient compte de la spécificité des filles québécoises. Contenu : égalité des sexes, réduction de la pauvreté, précarité, métiers traditionnellement féminins et mal rémunérés, conciliation vie personnelle-travail-famille, stéréotypes sexuels, Bourses Jeune raccrocheuse de la FAE, etc. Lectures : Grand dossier FAE - Le décrochage scolaire des filles. Cliquez ici ou visitez le lafae.qc.ca/grands-dossiers . *À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes 27 février 2023 Travail en circonscription Visites d'établissements scolaires Objectif : se familiariser avec les enjeux locaux et nationaux sur le terrain. Discuter avec les différents personnels scolaires et les élèves. Contenu : écoles secondaires. Lectures : congé. 1 % de la note finale 6 mars 2023 Travail en circonscription Visites d'établissements scolaires Objectif : se familiariser avec les enjeux locaux et nationaux sur le terrain. Discuter avec les différents personnels scolaires et les élèves. Contenu : centres d'éducation des adultes. Lectures : congé. 1 % de la note finale 13 mars 2023 Séance 8 Mode SYNCHRONE L'évaluation des apprentissages Objectif : comprendre les changements aux modes d'évaluation qui ont eu lieu depuis les trente dernières années et leur impact sur l'apprentissage des élèves et l'enseignement des profs. Contenu : réforme des années 2000, Plateforme pédagogique de la FAE, effets de l'approche socioconstructiviste, alourdissement de la tâche, Programme de formation de l'école québécoise, autonomie professionnelle, primauté des connaissances, Politique d'évaluation des apprentissages et ses modifications inadéquates, triple mission de l'école publique, etc. Lectures : Plateforme pédagogique de la FAE. Cliquez ici . Article du Journal de Québec, Daphnée Dion-Viens, 26 juin 2020, Pour une réflexion plus large sur les examens ministériels . Article du Journal de Québec, Daphnée Dion-Viens, 22 février 2018. Encore plus de bulletins modifiés. Article de La Presse, Louise Leduc, 7 novembre 2022. Des bulletins à deux vitesses. Remise du 2e bulletin au plus tard le 15 mars 2023 20 mars 2023 Séance 9 Mode SYNCHRONE Francisation : services d'accueil et de soutien Objectif : revoir le fonctionnement des Services d'accueil et de soutien à la francisation (SASAF) et offrir un soutien durable et un financement pérenne afin de garantir un bon fonctionnement des services à la hauteur des besoins de la population étudiante tout comme des personnes enseignantes. Contenu : francisation, soutien, cohérence. Lectures : Plateforme revendicatrice destinée aux Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. Cliquez ici . Jean-François NADEAU, La FAE déplore un manque flagrant de coordination en francisation , Le Devoir (23 avril 2022).

27 mars 2023 Séance 10 Mode SYNCHRONE Examen intra 2 Objectifs : Financer de façon pérenne l'école publique en fonction des priorités énoncées, notamment en couvrant les coûts de système.

Bonifier les investissements pour les infrastructures scolaires.

Mettre fin au financement public des écoles privées. Conférencier invité : Éric Girard, ministre des Finances du Québec. 10 % de la note finale Budget provincial 3 avril 2023 Séance 11 Mode SYNCHRONE Convention collective Objectif : signaler aux membres de la profession enseignante de l'école publique au Québec que leur travail est nécessaire, utile et primordial et qu'ils jouent un rôle central dans la société québécoise en leur offrant des conditions de travail décentes, une rémunération adéquate, une composition de leur classe respectueuse des profs et des élèves, des infrastructures durables et un environnement de travail sain et respectueux. Contenu : convention collective, entente nationale, cahier de demandes, respect, autonomie professionnelle. Conférenciers invités : Daniel Gauthier, vice-président aux relations du travail de la FAE et le comité de négociation de la FAE. 31 mars 2023 : échéance de la convention collective des enseignantes et enseignants du Québec 10 avril 2023 Travail en circonscription Objectif : se familiariser avec les enjeux locaux et nationaux sur le terrain. Discuter avec les différents personnels scolaires et les élèves. Contenu : centres de formation professionnelle. Lectures : congé. 1 % de la note finale 17 avril 2023 Séance 12 Mode SYNCHRONE Santé mentale des enseignantes et enseignants Objectif : assurer une prise en charge des éléments qui mettent à risque la santé mentale des enseignantes et enseignants, notamment la lourdeur du travail, les pressions sur le temps, la complexité du travail, la confusion des rôles, la bureaucratie ou la désorganisation, le non-respect, la violence ou simplement la précarité d'emploi. Contenu : santé mentale, précarité, désorganisation, confusion, lourdeur, pression. Lectures : Petit guide de santé mentale au travail , FAE, 2022. Section Santé mentale du site Web de la FAE . Marie-France Maranda, Simon Viviers et al., L'école en souffrance, PUL, 2011. Récits de pratique de la section Pouvoir d'agir collectif, une solution concrète pour préserver notre santé mentale (audio).

24 avril 2023 Séance 13 Mode SYNCHRONE Infrastructures scolaires : état des lieux, financement, planification et entretien Objectif : rendre compte des profonds déficits d'entretien des écoles et du sous-financement de l'école publique en général. Prévoir et planifier les besoins du réseau scolaire pour les prochaines décennies. Contenu : parc immobilier, désuétude des installations, problèmes de ventilation, locaux insalubres, espace insuffisant.

1er mai 2023 Séance 14 Mode SYNCHRONE L'utilité des contre-pouvoirs dans une société démocratique Objectif : rappeler l'importance des contre-pouvoirs dans une société démocratique, dont les syndicats, comme remparts contre les abus. Contenu : utilité des médias, des syndicats, des partis d'opposition et des associations; défense des droits des travailleuses et travailleurs; accès à l'information; transparence et accès à l'information; devoir de loyauté. 1er mai : Journée mondiale des travailleuses et travailleurs 3 mai : Journée mondiale de la liberté de presse 8 mai 2023 Séance 15 Mode SYNCHRONE Devoir de loyauté des enseignantes et enseignants Objectif : mettre fin à la culture du silence qui prévaut dans les centres de services scolaires de la province en permettant aux enseignantes et enseignants de parler librement afin de dénoncer des situations qu'elles et ils trouvent inacceptables dans leur milieu de travail sans craindre des représailles de la part de leurs patrons. Contenu : devoir de loyauté, liberté d'expression, médias. Lectures : Alice Girard-Bossé, Une culture du silence à déconstruire, La Presse, 8 février 2022. https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-02-08/ecole-saint-laurent/une-culture-du-silence-a-deconstruire.php Jean Bernatchez et Suzanne-G. Chartrand, Refuser l'omerta dans le monde de l'éducation, La Presse, 10 septembre 2022. https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-09-10/refuser-l-omerta-dans-le-monde-de-l-education.php Caterine Lalonde, L'omerta est maintenue dans le système de santé québécois, Le Devoir, 26 avril 2021. https://www.ledevoir.com/societe/sante/599513/l-omerta-est-maintenue-dans-le-systeme-de-sante-quebecois

15 mai 2023 Travail en circonscription Objectif : se familiariser avec les enjeux locaux et nationaux sur le terrain. Discuter avec les différents personnels scolaires et les élèves. Contenu : établissements au choix. Lectures : congé.

22 mai 2023 Séance 16 Mode SYNCHRONE Former, accompagner et garder les profs Objectif : améliorer la formation des maîtres, donner au personnel enseignant les outils nécessaires à l'accompagnement des stagiaires, et offrir aux profs en fin de carrière des modalités de préretraite modulables en fonction de leurs besoins. Contenu : formation, stagiaires, préretraite, flexibilité. Lectures : Martin Bibeau, Ce qui gangrène le réseau des écoles publiques , La Presse, 13 septembre 2022.

29 mai 2023 Séance 17 Mode SYNCHRONE La maternelle 4 ans TPMD : déjà 10 ans! Objectif : prioriser les enfants des milieux défavorisés pour le maintien et l'ouverture de classes de maternelles 4 ans à temps plein, comme visait le projet de loi n° 23 sanctionné le 14 juin 2013. Contenu : historique des maternelles 4 ans TPMD; analyse des projets de loi no 23 et no 5; inégalités sociales et scolaires; dépistage et intervention précoce des difficultés, etc. Lectures : Grand dossier FAE - La maternelle 4 ans. Cliquez ici . À l'approche du 10e anniversaire de l'adoption du projet de loi sur les maternelles 4 ans à temps plein en milieux défavorisés 5 juin 2023 Séance 18 Mode SYNCHRONE Examen final Objectifs : · Redonner à l'école publique québécoise sa place centrale dans la société et remettre l'éducation, finalement, au sommet des priorités du Québec.



