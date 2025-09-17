Rentrée parlementaire - Paul St-Pierre Plamondon annonce les nouvelles responsabilités de son équipe de députés

QUÉBEC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, fait l'annonce des responsabilités qu'il a confiées aux députés de l'équipe péquiste, alors que débute l'année précédant la prochaine élection générale. Étant lui-même responsable du dossier représentant la mission fondamentale de son engagement politique, soit l'indépendance du Québec, il sera aussi porte-parole en matière de Finances.

« Je suis fier de l'équipe qui m'entoure et qui continue de s'agrandir depuis 2022. Les personnes qui la composent ont des parcours tout aussi singuliers que complémentaires, qui enrichissent l'offre politique que nous bâtissons et qui sont un aperçu du gouvernement que nous voulons former l'an prochain. Les responsabilités que je confie à Alex Boissonneault, Catherine Gentilcore, Pascal Paradis, Joël Arseneau et Pascal Bérubé sont importantes, mais j'ai la certitude que ces derniers sauront être à la hauteur du moment historique où se trouve notre mouvement », affirme Paul St-Pierre Plamondon.

Nouvellement élu, le député d'Arthabaska-L'Érable, Alex Boissonneault, se voit confier d'importants dossiers dès son entrée à l'Assemblée nationale. Celui-ci aura la responsabilité de faire la promotion du plan du Parti Québécois pour un modèle viable en immigration, dont la rigueur a déjà été saluée par de nombreux analystes.

Il se fera le porte-parole de deux portefeuilles majeurs pour les régions, en prenant en main l'Agriculture et l'Alimentation ainsi que les Affaires municipales.

Monsieur Boissonneault se chargera également des Relations du Québec avec le Canada, et se fera la voix d'une façon éthique de faire de la politique devant des adversaires qui ont de sérieuses lacunes à cet égard.

Le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, scrutera à la loupe les dépenses de l'État alors que la CAQ multiplie les déficits records et les scandales. À titre de responsable des Relations internationales, il appuiera donc le chef péquiste sur le front de la diplomatie. Il s'assurera que la Justice et les institutions fonctionnent selon l'intérêt supérieur des Québécois.

Tout en demeurant porte-parole en matière d'Énergie et en y ajoutant les Ressources naturelles et les Forêts, il portera la vision du Parti Québécois pour un développement efficace, respectueux des travailleurs et des Premières Nations, dont il conserve également la responsabilité.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, va pour sa part continuer de se battre pour que les Québécois aient un système de santé et des services sociaux à la hauteur de leurs attentes. Que ce soit sous l'angle de la Santé publique, des Aînés, de l'Itinérance, de la Solidarité sociale ou de la Sécurité publique, il se penchera sur le sentiment grandissant d'insécurité au sein de la population.

Il poursuivra aussi son travail afin de trouver des solutions concrètes aux enjeux de transport dans l'ensemble du Québec, tout en respectant nos objectifs ambitieux de lutte aux changements climatiques.

Élue en mars dernier, la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, sera chargée de faire la promotion d'une économie mettant en valeur nos PME, notre savoir-faire, nos régions et notre culture.

Elle se fera également la voix d'une génération qui se sent étouffée par la difficulté d'accéder à la propriété, la hausse du coût de la vie et la pénurie de places en CPE, et ce, tout en démontrant que le Parti Québécois est un parti inclusif qui accueille toutes les identités.

Enfin, le député de Matane-Matapédia et vétéran de l'aile parlementaire péquiste, Pascal Bérubé, s'assurera que la spécificité québécoise en matière de laïcité et de protection de la langue française se traduise par des avancées concrètes.

Après avoir représenté le Parti Québécois à la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, il mettra de l'avant la vision péquiste en Éducation, face à un gouvernement à court de solutions.

Il se fera aussi le défenseur de l'accès à la nature, que ce soit par nos parcs nationaux ou par la chasse et la pêche.

Rappelons que l'Assemblée nationale reprendra ses travaux le 30 septembre prochain, presque un an jour pour jour avant l'élection générale. Les élus du Parti Québécois continueront de démontrer quotidiennement qu'ils forment l'alternative au gouvernement usé de la Coalition Avenir Québec.

Alex Boissonneault Affaires municipales Agriculture et Alimentation Éthique Immigration et Intégration et Francisation Lutte contre le racisme Relations avec les Québécois d'expression anglaise et les néo-Québécois Relations canadiennes Catherine Gentilcore Communautés LGBTQ+ Condition féminine Culture et Communications Économie, Innovation, Développement économique régional et PME Enseignement supérieur Famille et CPE Habitation et Accès à la propriété Jeunesse Métropole Tourisme Joël Arseneau Aînés Environnement, lutte contre les changements climatiques Itinérance Pêcheries Santé, Services sociaux, Soins à domicile Sécurité publique Soins de fin de vie Solidarité sociale et action communautaire Stratégie maritime Transports et Mobilité durable Pascal Bérubé Éducation Faune et parcs Laïcité Langue française Sport, Loisir et Plein air Pascal Paradis Accès à l'information et Protection des renseignements personnels Allègement réglementaire Capitale-Nationale Conseil du trésor et Efficacité gouvernementale Cybersécurité et Numérique Énergie Infrastructures Justice Réforme des institutions démocratiques Relations avec les Premières Nations et les Inuits Relations internationales, Francophonie, Ingérence étrangère et Commerce extérieur Ressources naturelles et Forêts Travail et Emploi Paul St-Pierre Plamondon Finances Indépendance

