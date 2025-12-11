AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois - Bilan de fin de session

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, ainsi que le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le vendredi 12 décembre 2025 à 9h15.

À noter que les députés seront accompagnés de la porte-parole nationale du Parti Québécois, Méganne Perry Mélançon.

Sujet : Bilan de fin de session

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 12 décembre 2025



HEURE : 9h15



LIEU : Pied de l'escalier central - Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]