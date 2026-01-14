La FCCQ souligne la contribution du premier ministre François Legault au développement économique du Québec et de ses régions

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souligne la contribution de François Legault qui a annoncé son départ après sept années en tant que premier ministre du Québec. Depuis le début de son premier mandat en 2018, il aura toujours affiché une volonté de rendre le Québec plus compétitif et de rattraper notre écart de richesse avec nos principaux concurrents économiques.

« Je tiens à souligner l'engagement constant du Premier ministre François Legault afin d'accélérer le développement économique du Québec et de ses régions. De la réforme d'Investissement Québec aux crédits d'impôts nouveaux ou bonifiés annoncés dans les plus récents budgets, le gouvernement Legault laisse un legs économique important. Je remercie le Premier ministre Legault pour sa collaboration tout au long de ses deux mandats, avec une pensée particulière pour la période de la pandémie où son souci de minimiser les impacts sur les entreprises et les travailleurs a été crucial », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Deux mandats marqués par des bouleversements économiques

Le bilan du gouvernement Legault aura été marqué par un contexte mondial mouvementé. La pandémie de COVID-19, la période de forte inflation qui l'a suivie et la guerre tarifaire initiée par l'administration Trump auront été autant de crises à gérer au cours de ces deux mandats.

La FCCQ salue la volonté constante, malgré ces défis majeurs, de rendre le Québec plus compétitif face aux autres provinces canadiennes et aux États-Unis et de rattraper notre écart de richesse. L'appui à nos créneaux stratégiques comme l'aérospatiale et l'énergie propre ainsi que le développement de nouvelles filières comme celle de la batterie témoignent aussi d'une approche économique tournée vers l'avenir.

Une nouvelle vision économique qui demeure à concrétiser

La FCCQ rappelle qu'elle avait salué les orientations de la vision économique Le pouvoir québécois, axée notamment sur le développement des filières de la défense et des minéraux critiques et stratégiques. Malgré le changement de premier ministre à venir, les entreprises continueront de s'attendre à des actions concrètes ayant un impact réel sur l'économie du Québec et de ses régions. Ces actions devront notamment tenir compte de deux facteurs déterminants pour notre croissance : l'accès aux contrats publics et la disponibilité de la main-d'œuvre.

