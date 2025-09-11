Rentrée parlementaire: le caucus de QS s'attaquera aux vraies crises

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Réunis avec tout le caucus solidaire pour préparer la rentrée parlementaire, les porte-paroles de Québec solidaire Ruba Ghazal et Guillaume Cliche-Rivard ont dénoncé les diversions de François Legault et le gaspillage de l'argent des contribuables par la CAQ.

« Hier, on a assisté à un show de boucane désespéré, mais les Québécoises et Québécois ne sont pas dupes. Les gens en ont ras-le-bol. La population est tannée de l'arrogance, tannée des diversions, tannée des faux débats. Après les scandales de SAAQclic et Northvolt, personne ne s'attend à grand-chose de ce gouvernement. Ce que j'attends de François Legault, c'est au minimum de ne pas empirer encore plus la situation », a déclaré Mme Ghazal, dénonçant également le déni inacceptable de la démocratie suite à la suspension du parlement.

« La CAQ se disait le parti de l'économie, mais tout ce qu'elle a livré, ce sont des fiascos. Le gouvernement jette des centaines de millions de dollars par la fenêtre pour faire plaisir à ses amis du privé, pendant que le coût de la vie et l'itinérance explosent. François Legault est complètement déconnecté. La confiance s'est envolée en même temps que les milliards d'argent public. J'ai très hâte de me mettre au travail pour porter la colère du peuple québécois au parlement », a ajouté M. Cliche-Rivard.

Les priorités de Québec solidaire

Québec solidaire entend recentrer le débat sur les préoccupations principales des Québécoises et des Québécois: le coût de la vie, le logement et l'avenir des jeunes.

« On a déjà obtenu des gains dans l'opposition, comme le moratoire sur les évictions et la loi Françoise David, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie des gens qui travaillent fort, mais qui en arrachent. Pendant que François Legault invente des crises pour faire diversion, moi je vais proposer des mesures concrètes pour aider les travailleurs et les travailleuses à faire face à la crise du logement et à l'explosion du prix de l'épicerie. Les jeunes travaillent fort, mais ont l'impression de ne pas avoir les mêmes chances que leurs parents. C'est à cette injustice que je veux m'attaquer », a complété Ruba Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

