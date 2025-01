Rentrée parlementaire - « La CAQ trouvera Québec solidaire sur son chemin vers l'austérité » - Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - À l'occasion du caucus présessionnel de Québec solidaire prenant place à l'Assemblée nationale, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, a annoncé que la priorité de son caucus sera de se mettre au travers du chemin de la CAQ qui souffle un vent d'austérité sur les services publics depuis quelques mois déjà.

« Je demande à la CAQ d'arrêter de mentir aux gens et de faire semblant qu'il n'y a pas d'austérité. Surtout, je demande à François Legault de faire marche arrière. Couper dans nos services publics en plein milieu d'une crise, c'est la pire décision possible. Si Donald Trump met ses menaces de guerre économique à exécution, le Québec pourrait basculer dans une récession, on va avoir besoin de services publics forts pour faire face au vent », affirme Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

La protection des services publics des tumultes économiques qui s'en viennent sera au cœur des priorités de Québec solidaire à l'Assemblée nationale et sur le terrain.

Un mandat d'envergure pour Alejandra Zaga Mendez

La porte-parole de Québec solidaire a annoncé avoir confié un mandat d'envergure à la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, nouvellement responsable en Économie et en Finances publiques pour Québec solidaire. Anciennement chargée de cours en économie écologique, la députée devra orchestrer la réponse solidaire à l'austérité caquiste.

« La résilience du Québec face à la tempête économique qu'on nous annonce m'inquiète. On doit bâtir une économie moins dépendante des États-Unis, le Québec doit absolument investir dans sa souveraineté économique. D'ici là, c'est le pire moment pour faire de l'austérité. La population doit pouvoir compter sur des services publics qui fonctionnent », déclare Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun.

Québec solidaire espère que le gouvernement de la CAQ va mettre la pédale douce au gaspillage bleu auquel nous a habitué François Legault et son équipe. Les Kings, Northvolt, le 3e lien et bien d'autres dossiers ont démontré le manque de considération du gouvernement pour l'argent des Québécoises et des Québécois. Avant de ravager les services publics à coups de coupures, le gouvernement Legault devrait commencer par faire attention aux projets frivoles qu'il finance sans compter.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]