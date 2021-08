Rentrée parlementaire 2021 - Québec solidaire dévoile son nouveau cabinet fantôme

QUÉBEC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Le chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est fier de dévoiler la nouvelle répartition des dossiers politiques au sein du caucus de Québec solidaire pour la prochaine année parlementaire.

Parmi les principaux changements, le dossier de la Santé, qui était jusqu'ici entre les mains de M. Nadeau-Dubois, sera désormais sous la responsabilité du député de Rosemont, Vincent Marissal. La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, hérite quant à elle du dossier de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques tandis que le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, est désormais responsable du dossier des Aîné-es.

À noter également que la députée de Taschereau, Catherine Dorion, prend les rênes du dossier des Transports et que la députée de Mercier, Ruba Ghazal, devient responsable de l'ensemble des dossiers touchant à l'Économie et aux Finances publiques.

« Cet automne, les familles québécoises pourront compter sur une équipe solidaire plus expérimentée que jamais, qui incarnera la seule véritable alternative à la CAQ. Dans une année charnière pour la lutte aux changements climatiques et la relance de nos services publics, Québec solidaire est le seul parti à offrir une vision ambitieuse pour le Québec contrairement à la gestion à la petite semaine de François Legault », a déclaré M. Nadeau-Dubois.

Voici la nouvelle répartition des dossiers au sein du caucus de Québec solidaire:

Gabriel Nadeau-Dubois

Porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire

Manon Massé

Porte-parole de Québec solidaire

Transition énergétique (Ressources naturelles et Énergie), Affaires autochtones, Condition féminine, dossiers LGBTQ+, Jeunesse

Christine Labrie

Leader parlementaire

Éducation, Sports et Loisirs, Famille

Ruba Ghazal

Whip

Conseil du trésor, Finances, Fiscalité et Services publics, Revenu, Économie, Innovation et Science, Langue française

Catherine Dorion

Culture et Communications, Solidarité sociale, Itinérance, Transports

Andrés Fontecilla

Immigration, Inclusion et Lutte au racisme systémique, Logement et Habitation, Francophonie, Relations et Solidarité internationales, Sécurité publique

Alexandre Leduc

Travail, Justice, Enseignement supérieur, Affaires municipales, Laïcité

Émilise Lessard-Therrien

Environnement et Lutte aux changements climatiques, Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Développement régional,Tourisme, Forêts, Faune et Parcs

Vincent Marissal

Santé, Éthique, Métropole

Sol Zanetti

Services sociaux, Aîné-es, Souveraineté, Relations intergouvernementales canadiennes, Institutions démocratiques, Réforme du mode de scrutin, Capitale-Nationale

